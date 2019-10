International Swimming League 2019 : Etape d’Indianapolis résumé jour 2

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2019 : GROUPE A, ETAPE 1

Samedi 5 octobre – Dimanche 6 octobre

20h00 UTC+2

Indianapolis, USA

Indiana University Natatorium (IUPUI)

25m

Groupe A: Cali Condors, DC Trident, Energy Standard, Aqua Centurions

En direct sur Eurosport 2

Les lignes d’eau ont été changées lors de ce deuxième jour, les lignes du milieu ont donc été attribuées à Energy Standard et Cali Condors, tandis que Aqua Centurions et DC Trident ont hérité des lignes extérieures.

Energy Standard : Lignes 3/4

Cali Condors : Lignes 5/6

DC Trident : Lignes 7/8

Aqua Centurions : Lignes 1/2

100 M NAGE LIBRE

Dames

1. Sarah SJOSTROM – Energy Standard – 51.76

2. Siobhan HAUGHEY – DC Trident – 52.34

3. Olivia SMOLIGA – Cali Condors – 52.59

4. Penny OLEKSIAK – Energy Standard – 52.86

5. Mallory COMERFORD – Cali Condors – 53.06

6. Anika APOSTALON – DC Trident – 53.87

7. Silvia di PIETRO – Aqua Centurions – 54.00

8. Larissa OLIVEIRA – Aqua Centurions – 54.51

Sarah Sjostrom est en lice pour décrocher le premier titre de MVP (meilleur athlète de l’étape) du tournoi. Elle s’offre une troisième victoire en individuel en remportant le 100 m nage libre pour Energy Standard. Elle s’impose devant Siobhan Haughey en 51.76.

Messieurs

1. Chad le CLOS – Energy Standard – 46.96

2. Simonas BILIS – Energy Standard – 47.12

3. Breno CORREIA – Aqua Centurions – 47.15

4. Santo CONDORELLI – Aqua Centurions – 47.41

5. Zach APPLE – DC Trident – 47.53

6. Kacper MAJCHRZAK – Cali Condors – 47.63

7. Bowe BECKER – Cali Condors – 47.71

8. Robert HOWARD – DC Trident – 48.12

Santo Condorelli avait pris l’avantage au départ mais c’est Chad Le Clos qui s’est imposé grâce à des coulées incroyables sur 100 m nage libre, devançant son coéquipier Simonas Bilis en 46.96. Energy Standard remporte les 16 points maximum sur cette épreuve.

100 m BRASSE

Dames

1. Lilly KING – Cali Condors – 1:04.43

2. Molly HANNIS – Cali Condors – 1:05.08

3. Bethany GALAT – DC Trident – 1:05.27

4. Martina CARRARO – Aqua Centurions – 1:05.37

5. Leiston PICKETT – DC Trident – 1:05.77

6. Imogen CLARK – Energy Standard – 1:05.90

7. Kierra SMITH – Energy Standard – 1:06.82

8. Georgia BOHL – Aqua Centurions – 1:06.88

Doublé pour les Cali Condors sur 100 m brasse, puisque Lilly King s’est imposée devant Molly Hannis en 1:04.43. C’est la troisième victoire de King, qui est en bonne position pour le titre de MVP du tournoi.

Messieurs

1. Ilya SHYMANOVICH – Energy Standard – 56.71

2. Nicolo MARTINENGHI – Aqua Centurions – 57.05

3. Anton CHUPKOV – Energy Standard – 57.40

4. Fabio SCOZZOLI – Aqua Centurions – 57.47

5. Nic FINK – Cali Condors – 57.85

6. Ian FINNERTY – DC Trident – 58.38

7. Andrew WILSON – Cali Condors – 59.04

8. Cody MILLER – DC Trident – 59.38

Ilya Shymanovich a dominé le 100 m brasse du début jusqu’à la fin et remporte la course en 56.71. Nicolo Martinenghi, des Aqua Centurions, a empêché un nouveau doublé pour Energy Standard en terminant second en 57.05 devant Anton Chupkov (57.40).

400 M NAGE LIBRE

Dames



2.

3.

4. Sarah KOHLER – Aqua Centurions – 4:02.42

5. Leah NEALE – DC Trident – 4:06.43

6. Mary-Sophie HARVEY – Energy Standard – 4:08.34

7. Hanna MILEY – Aqua Centurions – 4:10.71* (Hors du temps réglementaire)

1. Katie LEDECKY – DC Trident – 3:54.06
2. Ariarne TITMUS – Cali Condors – 3:57.61
3. Hali FLICKINGER – Cali Condors – 3:59.81

Katie Ledecky est partie très vite dès le début, ne voulant pas laisser la moindre chance à ses adversaires. Ariarne Titmus, qui avait dépassé Ledecky aux Championnats du monde cet été, menait la course en deuxième position mais n’a, cette fois-ci, pas pu rattraper Ledecky. L’Américaine remporte largement la course en 3:54.06 pour les DC Trident, à 3.6 secondes de Titmus.

Messieurs

1. Zane GROTHE – DC Trident – 3:41.64

2. Mykhailo ROMANCHUK – Energy Standard – 3:42.26

3. Anton IPSEN – Cali Condors – 3:42.79

4. Velimir STJEPANOVIC – DC Trident – 3:43.10

5. Poul ZELLMANN – Aqua Centurions – 3:43.15

6. Kregor ZIRK – Energy Standard – 3:44.75

7. Townley HAAS – Cali Condors – 3:44.76

8. Travis MAHONEY – Aqua Centurions – 3:47.92

Nouvelle victoire pour les DC Trident, Zane Grothe apporte 9 nouveaux points à son équipe en remportant le 400 m nage libre Messieurs en 3:41.64, devant Mykhailo Romanchuk de Energy Standard.

Relais 4×100 m 4 nages DAMES

1. Cali Condors 1 (Olivia SMOLIGA, Lilly KING, Kelsi DAHLIA, Mallory COMERFORD) – 3:49.06

2. Cali Condors 2 (Kylie MASSE, Molly HANNIS, Natalie HINDS, Kasia WASICK) – 3:50.39

3. Energy Standard 2 (Emily SEEBOHM, Imogen CLARK, Rebecca SMITH, Femke HEEMSKERK) – 3:51.26

4. DC Trident 1 (Simona KUBOVA, Bethany GALAT, Brianna THROSSELL, Siobhan HAUGHEY) – 3:52.11

5. Aqua Centurions 1 (Marghertia PANZIERA, Martina CARRARO, Elena di LIDDO, Federica PELLEGRINI) – 3:53.27

6. Energy Standard 1 (Georgia DAVIES, Kierra SMITH, Sarah SJOSTROM, Charlotte BONNET) – 3:53.91

7. DC Trident 2 (Lisa BRATTON, Leiston PICKETT, Sarah GIBSON, Annika BRUHN) – 3:54.48

8. Aqua Centurions 2 (Silvia SCALIA, Georgia BOHL, Ilaria BIANCHI, Lidon MUNOZ) – 3:58.07

Le relais n°1 des Cali Condors est parti très rapidement avec Olivia Smoliga en dos, suivie de Lilly King en brasse. Kelsi Dahlia avait déjà une bonne avance à son entrée dans l’eau. Le relais n°1 des Cali Condors s’est largement imposé sur ce relais 4×100 m 4 nages. Les Cali Condors font coup double puisque le relais n°2 a réussi à s’arracher la seconde place grâce à Natalie Hinds.

Score à l’issue de la première session

Energy Standard – 331 points Cali Condors – 319.5 points DC Trident – 235 points Aqua Centurions – 216.5 points

200 m 4 NAGES

Messieurs

Mitch LARKIN – Cali Condors – 1:52.93 Andreas VAZAIOS – DC Trident – 1:53.05 Philip HEINTZ – Aqua Centurions – 1:54.41 Mark SZARANEK – Cali Condors – 1:56.30 Jay LITHERLAND – DC Trident – 1:57.37 Maxim STUPIN – Energy Standard – 1:57.42 Anton CHUPKOV – Energy Standard – 1:58.73 Laszlo CSEH – Aqua Centurions – 1:59.42

Mitch Larkin a remporté la course pour les Cali Condors en surgissant sur la toute fin de course devant Andreas Vazaios des DC Trident.

Dames

Melanie MARGALIS – Cali Condors – 2:04.18 Kelsey WOG – Cali Condors – 2:06.27 Kayla SANCHEZ – Energy Standard – 2:06.90 Siobhan HAUGHEY – DC Trident – 2:07.65 Emma BARKSDALE – DC Trident – 2:10.56 Mary-Sophie HARVEY – Energy Standard – 2:11.30 Hanna MILEY – Aqua Centurions – 2:12.36 Alba VAZQUEZ – Aqua Centurions – 2:15.43

Melanie Margalis s’est imposée sur le 200 m 4 nages Dames et remporte ainsi sa seconde épreuve de 4 nages du week-end. Kelsey Wog, des Cali Condors, termine deuxième en 2:06.27. Les deux nageuses donnent le maximum de points à leur équipe qui se rapproche de plus en plus de la première place du classement de l’étape, détenue par Energy Standard.

50 m PAPILLON

Messieurs

Florent MANAUDOU – Energy Standard – 22.66 Chad le CLOS – Energy Standard – 22.73 Matteo RIVOLTA – Aqua Centurions – 23.07 Giles SMITH – DC Trident – 23.15 Santo CONDORELLI – Aqua Centurions – 23.32 John SHEBAT – Cali Condors – 23.37 Justin RESS – Cali Condors – 23.56 Zach HARTING – DC Trident – 23.78

Florent Manaudou remporte le 50 m papillon en 22.66 dans un duel acharné avec son coéquipier Chad Le Clos, qui termine second en 22.73. Energy Standard remporte donc le maximum de points dans cette épreuve.

Dames

Sarah SJOSTROM – Energy Standard – 25.16 Brianna THROSSELL – DC Trident – 25.56 Kelsi DAHLIA – Cali Condors – 25.57 Anastasiya SHKURDAI – Energy Standard – 26.04 Elena di LIDDO – Aqua Centurions – 26.05 Natalie HINDS – Cali Condors – 26.11 Silvia di PIETRO – Aqua Centurions – 26.53 Natalie COUGHLIN – DC Trident – 27.01

Sarah Sjostrom gagne sa 4e épreuve individuelle du week-end en s’imposant sur 50 m papillon devant Brianna Throssell des DC Trident et Kelsi Dahlia des Cali Condors. Sa place de MVP du week-end semble être quasiment acquise dès maintenant.

100 m DOS

Messieurs

Kliment KOLESNIKOV – Energy Standard – 50.16 Simone SABBIONI – Aqua Centurions – 50.76 Mitch LARKIN – Cali Condors / Tristan HOLLARD – DC Trident – ex-aequo 51.57 – Radoslaw KAWECKI – Cali Condors – 51.77 Apostolos CHRISTOU – Aqua Centurions – 52.66 Abrahm DEVINE – DC Trident – 54.25 *hors du temps réglementaire Kregor ZIRK – Energy Standard – 54.62*hors du temps réglementaire

Encore une première place pour Energy Standard puisque Kliment Kolesnikov s’est imposé sur 100 m dos en 50.16, devant Simone Sabbioni des Aqua Centurions.

Dames

Olivia SMOLIGA – Cali Condors – 56.38 Kylie MASSE – Cali Condors – 56.92 Emily SEEBOHM – Energy Standard – 56.95 Georgia DAVIES – Energy Standard – 57.84 Lisa BRATTON – DC Trident – 58.03 Simona KUBOVA – DC Trident – 58.22 Margherita PANZIERA – Aqua Centurions – 58.37 Silvia SCALIA – Aqua Centurions – 58.93

Olivia Smoliga et Kylie Masse réussissent un doublé pour les Cali Condors en terminant respectivement première et seconde du 100 m dos. Masse a devancé Emily Seebohm d’Energy Standard de 3 centièmes.

4×100 m NAGE LIBRE MIXTE

Energy Standard continue sa domination en relais avec une nouvelle victoire de son relais n°1. La bataille pour la seconde place a été rude mais c’est finalement le relais n°1 des Aqua Centurions qui l’a décrochée, devant le relais n°2 d’Energy Standard qui se contente de la troisième place.

Score à l’issue de la seconde session

Energy Standard – 407 points Cali Condors – 373 points DC Trident – 279.5 points Aqua Centurions – 259.5 points

200 m PAPILLON

Dames

Hali FLICKINGER – Cali Condors – 2:05.42 Kelsi DAHLIA – Cali Condors – 2:06.93 Franziska HENTKE – Aqua Centurions – 2:06.94 Bethany GALAT – DC Trident – 2:08.55 Brianna THROSSELL – DC Trident – 2:09.53 Mary-Sophie HARVEY – Energy Standard – 2:10.07 Ilaria BIANCHI – Aqua Centurions – 2:11.33 Anastasiya SHKURDAI – Energy Standard – 2:11.59

Les Cali Condors décrochent les 16 points maximum en réalisant un nouveau doublé. Hali Flickinger s’est imposée en 2:05.42 devant sa coéquipière Kelsi Dahlia. Franziska Hentke des Aqua Centurions termine troisième en 2:06.94, à seulement 1 centième de Dahlia (2:06.93).

Messieurs

Chad le CLOS – Energy Standard – 1:52.66 Andreas VAZAIOS – DC Trident – 1:53.04 Mark SZARANEK – Cali Condors – 1:55.78 Kregor ZIRK – Energy Standard – 1:56.47 Matteo RIVOLTA – Aqua Centurions – 1:56.63 Laszlo CSEH – Aqua Centurions – 1:56.77 Zach HARTING – DC Trident – 1:56.88 Jan SWITKOWSKI – Cali Condors – 1:58.63

Chad le Clos était largement devant pendant une bonne partie de la course mais Andreas Vazaios commençait à le rattraper sur la seconde partie. Cela n’a cependant pas suffit à inquiéter Le Clos qui s’impose en 1:52.66, devant Vazaios en 1:53.04. Le Sud-Africain sécurise l’avance d’Energy Standard avant les épreuves des Skins.

50 M NAGE LIBRE DAMES – SKINS

ROUND 1

Sarah SJOSTROM – Energy Standard – 23.89 Femke HEEMSKERK – Energy Standard – 23.97 Kasia WASICK – Cali Condors – 24.25 Olivia SMOLIGA – Cali Condors – 24.32 Madison KENNEDY – DC Trident – 24.35 Siobhan HAUGHEY – DC Trident – 24.46 Larissa OLIVEIRA – Aqua Centurions – 25.03 Silvia di PIETRO – Aqua Centurions – 25.05

Sarah Sjostrom remporte le premier round de l’épreuve de Skins en 23.89, suivie de sa coéquipière Femke Heemskerk (23.97), donnant à Energy Standard 2 représentantes lors du 2e round. Kasia Wasick et Olivia Smoliga des Cali Condors, respectivement 3e et 4e, les accompagneront en Round 2, laissant les Aqua Centurions et les DC Trident sans représentantes pour le 2e round.

ROUND 2 – Demi-finale

Smoliga était en tête lors du premier 25m mais Sjostrom a repris l’avantage lors de la 2e partie de course pour s’imposer en 24.32, suivie de Femke Heemskerk qui termine deuxième en 24.58. Energy Standard fait carton plein puisque ses deux nageuses s’affronteront en finale et l’équipe est donc assurée de récolter le maximum de points.

ROUND 3 – FINALE

Sarah SJOSTROM – Energy Standard – 25.11 Femke HEEMSKERK – Energy Standard – 25.42

Sarah Sjostrom s’impose pour la troisième fois lors des épreuves de Skins en 25.11, remportant 27 points et le titre de MVP de l’Etape d’Indianapolis.

50 M NAGE LIBRE MESSIEURS – SKINS

ROUND 1

Florent MANAUDOU – Energy Standard – 21.24 Santo CONDORELLI – Aqua Centurions – 21.52 Ben PROUD – Energy Standard – 21.53 Robert HOWARD – DC Trident – 21.59 Bowe BECKER – Cali Condors – 21.62 Justin RESS – Cali Condors – 21.66 Zach APPLE – DC Trident – 21.79 Luca DOTTO – Aqua Centurions – 21.81

Florent Manaudou est parti comme une fusée sur cette première manche de Skins. Il s’impose en 21.24 devant Santo Condorelli des Aqua Centurions. L’Italien devance Ben Proud d’un centième. Energy Standard sera la seule équipe à avoir deux représentants en Round 2 puisque c’est Robert Howard, des DC Trident, qui a terminé 4e en 21.59 et qui se qualifie pour la demi-finale. Les Cali Condors sont la seule équipe sans représentant pour le Round 2.

ROUND 2 – DEMI-FINALE

Florent Manaudou a devancé Ben Proud lors du virage pour s’imposer en 22.00. Proud termine second en 22.40. Energy Standard confirme sa domination sur l’épreuve de Skins puisqu’après une finale féminine 100% Energy Standard, nous verrons une finale masculine 100% Energy Standard.

ROUND 3 – FINALE

Florent MANAUDOU – Energy Standard – 22.97 Ben PROUD – Energy Standard – 24.38

3/3 pour Florent Manaudou qui s’impose en 22.97, devant Ben Proud qui semblait à court d’énergie sur cette dernière finale. Les deux nageurs remportent 48 points pour leur équipe. Energy Standard remporte donc la première étape de l’International Swimming League 2019 avec 539 points.

SCORE FINAL – GROUPE A ETAPE 1

Energy Standard – 539 points Cali Condors – 457 points DC Trident – 330.5 points Aqua Centurions – 300.5 point

Energy Standard possède désormais 82 points d’avance sur Cali Condors et 208,5 points sur DC Trident. Les deux premières équipes semblent avoir pris un avantage considérable sur les deux autres. Cependant, rien n’est encore joué et ces 4 mêmes équipes s’affronteront une nouvelle fois le week-end prochain lors de l’Etape n°2 à Naples. Notons également que les Cali Condors étaient privés ce week-end d’un de leurs meilleurs atouts, le sprinter américain Caeleb Dressel qui fera son retour lors de l’Etape de Naples.