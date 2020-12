arena Annonce la Collection Bishamon

POWERSKIN CARBON GLIDE

La Carbon Glide est la combinaison arena la plus avancée et sophistiquée jamais conçue, elle offre au nageur une glisse sous-marine sensationnelle et une sensation de vitesse inégalée.

Ces caractéristiques sont délivrées par le tissu Hydroglide et la Micro Carbon Cage, qui combinent légèreté et compression pour offrir l’expérience ultime pendant la course. Couvrant l’avant et le bas du dos, le tissu ultraléger Hydroglide est lisse au toucher, offrant une glisse incroyable et de la vitesse, tout en réduisant la traînée d’eau et la turbulence dans les zones critiques. Couvrant les jambes et le bas du torse, la Micro Carbon Cage, également ultralégère et à faible traînée d’eau, a des bres de carbone tissées dans le tissu en maillage vertical et horizontal qui entoure des groupes musculaires spéci ques, fournissant une compression musculaire exceptionnelle tout en gardant une sensation de légèreté pour améliorer les performances sans restreindre la mobilité. Cela résulte en une sensation de puissance et une stabilité supplémentaire avec une durabilité, une exibilité et une ef cacité optimales.

La combinaison utilise également une doublure tissée imprégnée de carbone, placée stratégiquement pour activer les principaux groupes musculaires. Pour une sensation supplémentaire de maintien, de tenue du corps et de vitesse.