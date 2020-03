C’est officiel : les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont officiellement reportés. Le Comité International Olympique (CIO) et le Comité d’Organisation de Tokyo 2020 ont publié un communiqué annonçant la nouvelle mardi. La date officielle n’a pas encore été décidée, mais les Jeux pourront se dérouler au plus tard à l’été 2021, comme indiqué dans le communiqué : les jeux seront “reprogrammés à une date postérieure à 2020 mais au plus tard à l’été 2021“.

Le président du CIO Thomas Bach, et le Premier Ministre Japonais Shinzo Abe sont arrivés à cette conclusion pendant une conversation téléphonique mardi matin, préférant un report à une annulation totale.

Dimanche, Bach avait annoncé que le CIO prendrait 4 semaines pour évaluer la situation et prendre une décision concernant un report des Jeux Olympiques. Cependant, dès le lendemain, les fédérations canadiennes et australiennes ont annoncé qu’elles ne participeraient pas à des Jeux Olympiques commençant en juillet 2020. Cette annonce a accéléré la prise de décision du CIO.

Il a également été décidé que les Jeux garderaient le nom de “Tokyo 2020” même si ils devaient se dérouler l’année suivante. De même, la flamme olympique restera au Japon et deviendra “la lumière au bout du tunnel“.

Le calendrier 2021 pourrait être très chargé pour la natation. En effet, il est possible que les deux rencontres les plus importantes du sport ait lieu la même année. Les championnats du monde en grand bassin sont prévus pour mi-juillet à Fukuoka, au Japon, tandis que les Jeux Olympiques pourraient également se dérouler aux mêmes dates. Le possible chevauchement des deux compétitions sera réglé très prochainement par la Fédération Internationale de Natation (FINA), qui devra revoir son propre calendrier pour s’aligner sur les Jeux Olympiques.

Les Jeux Olympiques ont déjà été annulés ou reportés dans le passé. En effet, les Jeux Olympiques de Berlin en 1916 avaient été annulés à cause de la Première Guerre Mondiale, tandis que ceux de Tokyo en 1940 et de Londres en 1944 l’avaient été à cause de la Seconde Guerre Mondiale. Le sort semble s’acharner sur la capitale nippone puisque les Jeux Olympiques de Tokyo de 1964 avait eux aussi été reportés et s’était finalement déroulés en octobre.

Cliquez ici pour lire le communiqué officiel du CIO (en anglais)