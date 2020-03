Le Canada ne participera pas aux Jeux Olympiques cet été

Le Comité Olympique Canadien (COC) est le premier Comité national Olympique à prendre des mesures concernant les Jeux Olympiques de Tokyo, censés se dérouler cet été. Le COC a annoncé qu’il n’enverrait pas ses athlètes à Tokyo en juillet.

La décision a été prise ce dimanche, quelques heures après la déclaration du Comité National Olympique (CIO) de prendre une décision concernant un possible report des Jeux Olympiques 2020 dans un délai de 4 semaines.

“Le comité Olympique Canadien (COC) et le Comité Paralympique Canadien (CPC), soutenus par leurs Commissions d’athlètes, Organisations sportives nationales, et par le gouvernement du Canada, a pris la difficile décision de ne pas envoyer les équipes du Canada aux Jeux Olympiques et Paralympiques de cette année” indique le communiqué envoyé aux athlètes ce dimanche.

“Le COC et le CPC demande de manière urgente au Comité International Olympique (CIO), Comité International Paralympique (IPC), et à l’Organisation mondial de la Santé (OMS) de reporter les Jeux Olympiques d’un an, et offre tout son soutien pour aider à gérer toutes les complexités qu’un report des Jeux Olympiques entraine. Au delà de toutes ces complexités inhérentes de changement de dates, rien n’est plus important que la santé et l’intégrité de nos athlètes et de toute la communauté internationale.”

Dans un courrier électronique envoyé à ses membres ce dimanche, la fédération canadienne de natation (Swimming Canada) a apporté son soutien total à la décision du COC et a programmé une conférence de presse mercredi prochain afin d’apporter plus de détail.

Alors que des contrats à des millions de dollars pour les droits télévisés dans le monde entier semblent encore avoir une forte influence sur la décision du report des Jeux de Tokyo, le Canada a l’avantage d’avoir pour chaine de transmission des Jeux Olympiques CBC, une société d’Etat. Cela signifie que le soutien du gouvernement national canadien vaut aussi pour la chaine de télévision propriétaire des droits TV.

Le Canada a remporté 22 médailles lors des derniers Jeux Olympiques de Rio en 2016 : 4 en or, 3 en argent, et 15 en bronze, incluant 6 médailles en natation parmi les 30 nageurs présents au Brésil, record de participation depuis Los Angeles 1984. A Rio, Penny Oleksiak, alors âgée de 16 ans, est devenue la plus jeune nageuse canadienne de l’Histoire à remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques. Elle est également devenue la première canadienne à remporter 4 médailles olympiques sur une même édition des Jeux Olympiques d’été.

Pour le moment, le Canada a recensé 1328 cas de Covid-19 et 14 morts.

Cliquez ici pour lire le communiqué complet du Comité Olympique Canadien (en anglais)