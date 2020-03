Le Sud-Africain Cameron Van der Burgh révèle lutter contre le Coronavirus

Le Champion Olympique 2012 Cameron Van der Burgh a révélé être atteint du Covid-19. Le Sud-Africain de 31 ans est le premier nageur de haut niveau à annoncer publiquement son infection.

Van der Burgh, qui a pris sa retraite après ses titres sur 50 m et 100 m brasse lors des Championnats du monde en petit bassin 2018, réside désormais à Londres et travaille pour Andurand Capital Management, une société de gestion alternative spécialisée dans l’huile. Il a révélé ses symptômes via une séries de tweets ce dimanche.

Tandis que beaucoup d’individus, notamment jeunes et en bonne condition physique, comme lui, sont asymptomatiques, Cameron Van der Burgh a déclaré que ses 14 jours de maladie avaient été “de loin le pire virus que je n’ai jamais enduré“.

Il a indiqué que les symptômes les plus extrêmes (incluant une forte fièvre) s’étaient atténués, mais qu’il luttait toujours contre une forte fatigue et une toux incessante. “N’importe quelle activité, comme marcher, me rend épuisé pour des heures” a t-il déclaré.

Il a continué en parlant de la perte de conditionnement dont il a souffert, déclarant que l’incertitude persistance en ce qui concerne les Jeux Olympiques obligeait les athlètes à s’exposer à des “risques inutiles“.

Le CIO a annoncé dimanche prendre une décision concernant le report des Jeux Olympiques 2020 dans un délai de 4 semaines.

Double médaillé Olympique, incluant une médaille d’or sur le 100 m brasse aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Cameron Van der Burgh détient toujours le record du monde du 50 m et 100 m brasse en bassin de 25 m.

1/ Some personal thoughts/observations for athletes health,The summer games & my own experience with contracting Covid19. — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020