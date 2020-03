Katinka Hosszu Su Instagram: Sono Fortunata Perché Mi Posso Allenare

Katinka Hosszu ha annunciato in un recente post di Instagram che si sta allenando con il resto della squadra nazionale ungherese.

La vasca dove la squadra magiara si sta allenando è all’interno della Duna Arena. Lo stesso impianto che avrebbe dovuto ospitare i Campionati Europei di maggio. L’evento è stato momentamentente rinviato, si ipotizza lo svolgimento ad agosto.

Il video, pubblicato su Instagram sia nella sua lingua madre che in versione inglese, la campionessa olimpica ha detto:

“A partire da ora, la maggior parte delle gare a cui avevo previsto di partecipare per i prossimi due mesi sono state annullate. Questo cambia ovviamente molto la preparazione. Per quanto riguarda le Olimpiadi, non abbiamo ancora notizie. Ia sono fortunata perché in Ungheria la squadra nazionale può ancora allenarsi. Per quanto riguarda gli allenamenti, per ora stiamo mantenendo il programma originale ”.

Questa notizia arriva dopo che molti atleti hanno visto la loro preparazione olimpica interrotta improvvisamente causa coronavirus.

Alcuni nuotatori non hanno accesso alle piscine o strutture per allenarsi come Chad le Clos del Team Energy Standard, che è tornato a Città del Capo dopo che la sua squadra ha dovuto sciogliersi e lasciare la Turchia la scorsa settimana.

Diversi campioni del mondo del nuoto hanno espresso la loro posizione contro lo svolgimento dei giochi nelle date previste. In prima linea su questo tema il velocista brasiliano Bruno Fratus.