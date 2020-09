Recordman de France du 400 m 4 nages Léon Marchand s’engage à Arizona State

Le toulousain Léon Marchand, 18 ans, a annoncé via les réseaux sociaux qu’il rejoindrait l’équipe de natation de l’Arizona State University en 2021. Il a écrit (traduit de l’anglais) :

« Je suis très heureux d’annoncer mon engagement verbal à nager l’année prochaine pour l’université de Arizona State. Je suis tellement excité d’être un Sun Devil et de faire l’histoire avec cette nouvelle équipe. @ASUSwimDive @coach_bowman @sokinlecoach Go Sun Devils »

Il ajouta :

« Un grand merci à @coach_bowman, ma famille, mon équipe et surtout @vincent_gardeau de m’avoir donné cette opportunité. Je suis extrêmement reconnaissant envers le meilleur entraîneur @sokinlecoach qui me forme depuis le début. Je nagerai toujours pour @dauphinsdutoec »

Faisant partie des grands espoirs de la France pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Marchand est une belle opportunité pour l’entraîneur Bob Bowman et ses Sun Devils. Fils des Olympiens Xavier Marchand et Céline Bonnet, Marchand nage sous Nicolas Castel aux Dauphins du TOEC. Il a battu le record national de France du 400 m 4 nages l’été dernier aux 7e Championnats du monde juniors de natation FINA à Budapest, où il a remporté la médaille de bronze avec 4:16.37. Il s’est également classé 7e au 200 m papillon (1:58,73), 7e au 200 4 nages (2: 01.53) et 15e en demi-finale du 100 brasse (1: 03.03). L’été dernier également, il a remporté le titre national du 200 m papillon aux Championnats Elite de France ainsi que deux médailles aux Championnats d’Europe juniors. Il a représenté l’équipe nationale de France aux Championnats d’Europe en petit bassin, aux championnats du monde juniors, aux championnats d’Europe juniors et à Mare Nostrum.

En plus de détenir le record national du 400 4 nages, Marchand possède de nombreuses meilleures performances françaises de 18 ans, 17 ans et 16 ans, y compris en 50 brasse, 200 brasse, 200 papillon, 200 4 nages et 400 4 nages.

Meilleurs performances personnelles (en yards) :

400 4 nages – 4:16.37 (3:45.19)

200 4 nages – 2:00.66 (1:45.81)

200 brasse – 2:12.17 (1:55.46)

100 brasse – 1:02.38 (54.39)

200 papillon – 1:58.60 (1:44.32)

100 papillon – 53.70 (47.11)

Les meilleurs chronos convertis de Marchand auraient marqué des points pour les Sun Devils aux Championnats Pac-12 2020 dans les finales A du 400 4 nages et 200 brasse et les finales B du 100 brasse, 200 papillon et 200 4 nages. Arizona State a également reçu des engagements verbaux de Chris Harig, Christian Osterndorf, Emilio Perez, et Ethan Hansen dans la classe de 2025.

