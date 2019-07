Championnats d’Europe juniors : résultats du 1e jour

2019 European Junior Championships Day 1 Finals Live Recap Swiss freestyle ace Antonio Djakovic is gunning for his first European Junior Championships title, seeded #3 in tonight’s final of the men’s 400m freestyle.

#1 Seed Ceccon Scratches 200 IM On Day 2 of European Junior Champs Top-seeded Thomas Ceccon and two more top-7 seeds are scratched out of prelims of the men’s 200 IM at the 2019 European Junior Championships.

Todos Los Enlaces Que Necesitas Para El Eurojúnior 2019 Marca este artículo como favorito y entérate de todo lo que pase en el Eurojúnior de Kazán, que da comienzo el 3 de julio.

Alba Vázquez se proclama campeona de Europa en 400 estilos En la primera jornada del Campeonato de Europa Junior, Alba Vázquez ha logrado el oro en 400 estilos y récord de los campeonatos. Paula Juste ha sido quinta.

Europei Juniore: La Staffetta 4x100SL Maschile Argento-Errore Cronometraggio CAMPIONATO EUROPEO JUNIORES 2019 – KAZAN Kazan (RUS) – Aquatics Palace 03-07 Luglio 2019 sito web Regolamento Convocati Italiani Swimswam…

Salin Sets Meet, Boecekler Breaks Turkish 800 Free Record At Euro Juniors Giulia Salin set a new Championship Record en route to winning the European Junior title in the women’s 800 freestyle in Kazan.

Isabel Gose Helps Lead German Women To 4×100 Free Relay Euro Jrs Meet Record Isabel Gose helped lead the German women to a new European Junior Championships Record in the 4x100m freestyle relay on night 1 in Kazan.