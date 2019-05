arena présente ses nouveaux modèles triathlon

Depuis sa création en 1973, arena est associée à « technologie » et « savoir-faire » dans le monde de la natation en compétition. En 2012, l’entreprise a puisé dans son héritage pour créer un concept révolutionnaire dans le domaine des combinaisons – la Cage Carbone qui intègre des fibres de carbone dans la structure de celles-ci pour maximiser la compression et augmenter le soutien et le contrôle nécessaire. Dans la continuité de ces innovations techniques sans pareilles dans le monde de la natation, arena a rapidement su adapter cette toute nouvelle technologie au domaine du triathlon en invitant de nombreux athlètes de renommée internationale à participer aux cycles de développement des nouveaux produits sur cette pratique.

arena c’est avant tout la technologie. arena impose la qualité. arena ça ne veut pas dire différent, ça veut dire la différence.

Depuis plus de 40 ans, le savoir-faire arena et les recherches approfondies qui ont été menées ont permis de créer des produits révolutionnaires qui ont repensé l’équipement sportif – tout d’abord l’équipement de natation mais désormais aussi le triathlon et le swimrun.

Avec cette gamme de produits, arena accompagne les athlètes depuis l’eau libre, au vélo en passant par la piste, pour finir par la course, pour que la pratique devienne plus qu’un challenge, un vrai plaisir.

COMBINAISON POWERSKIN CARBON

La combinaison arena Carbone présente une structure Cage Carbone laminée dans sa surface interne offrant ainsi une stabilité optimale pendant la nage. Par ailleurs, les plaques de néoprène Yamamoto Aerodome intégrées à la Cage Carbone permettent une flottabilité maximale et équilibrée du corps dans l’eau tout en conservant une liberté totale de mouvements grâce au néoprène ultra fin et souple placé sur les épaules et les bras. La combinaison possède aussi une fermeture éclair inversée ergonomique permettant de retirer la combinaison en un rien de temps. Modèle disponible dans une version sans manche.

COMBINAISON POWERSKIN CARBON SAMS

SAMS signifie Shark Attack Mitigation System (système de prévention des attaques de requin), cette technologie utilise les atouts de la Cage Carbone pour réduire le risque d’attaques de requin en se basant sur des recherches menées sur la vision des requins selon les profondeurs, les distances et les différentes conditions de luminosité et d’eau. Unique dans le monde du triathlon, la combinaison SAMS, par sa forme, ses contours et ses motifs présente un look futuriste et élégant qui donne un certain style aux athlètes hors de l’eau tout en leur permettant de se fondre parfaitement en eau libre. Les versions originales des combinaisons grises et noires SAMS sont désormais déclinées dans un nouveau coloris bleu.

COMBINAISON POWERSKIN SWIMRUN

Conçue spécialement pour les multiples transitions entre la natation et la course, cette combinaison présente : un revêtement en néoprène Glideskin sur le buste et l’avant des cuisses pour réduire les frottements ; du néoprène à haute élasticité sur les épaules et les bras qui assure une palette complète de mouvements et un tissu spécial de glisse très résistant qui réduit la traînée. La flottabilité uniforme permet la stabilité dans l’eau, les fermetures à glissière avant et arrière simplifient l’enfilage ou le retrait de la combinaison quand il le faut et le néoprène laminé résistant à l’usure dans les zones stratégiques permet de conserver la combinaison de manière durable.

LUNETTES DE NATATION COBRA TRI SWIPE

L’association de verres moulés et incurvés avec des joints d’étanchéité 3D permet une vision hermétique optimale et sans buée pour un maximum de confort, de satisfaction et un hydrodynamisme renforcé. Ils permettent également un écoulement latéral de l’eau de manière à offrir une vision panoramique améliorée tout en conservant une structure légère et protectrice idéale pour le triathlon et le swimrun. La technologie révolutionnaire de l’antibuée Swipe par arena s’active par un simple frottement de doigt, prolongeant la protection jusqu’à dix fois plus longtemps. Ces lunettes sont disponibles avec des verres miroirs polarisés clairs ou foncés pour s’adapter à toutes les conditions.

BONNET NATATION 3D SOFT SWIM

Le silicone souple combine performance et confort pour une coupe qui s’adapte à toutes les formes et offre une compression unique et un hydrodynamisme renforcé. Ce bonnet sans pli glisse dans l’eau sans friction et ses finitions adhésives à l’intérieur assurent un maintien sur la tête.

FASTPACK 2.2

Le plus fonctionnel des sacs à dos pour les triathlètes et les swimrunners. Doté d’un « système de gestion de l’espace » extrêmement efficace, il permet de ranger et organiser les équipements très rapidement et simplement. Chaque compartiment est doté d’un système de ventilation permettant de régulariser l’humidité avec un grand compartiment arrière pour planche et un compartiment bas pour les équipements mouillés ou pouvant accueillir jusqu’à deux paires de chaussures. Deux poches de côté en maille souple pour bouteilles d’eau grand format et autres accessoires, grandes fermetures éclair renforcées, bretelles avec un système de sangles et un panneau arrière rembourré en mailles. Disponible dès cet été.

