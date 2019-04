L’impact des règles de qualification pour les Mondiaux 2019

11 nageurs français sélectionnés pour les Championnats du monde à Gwangju 11 nageurs ont rempli les critères de sélection pour les championnats du monde 2019 à Gwangju.

France Names 11 to Roster for 2019 World Championships in Gwangju At the conclusion of the 2019 French Elite Nationals, the French Federation announced the names of 3 women and 8 men who will for the French selection for Gwangju.

Metella sensationnel sur 100 papillon – nouveau Record de France Lors de la dernière session des Championnats de France Elite à Rennes, le nageur du Cercle des Nageurs de Marseille Mehdy Metella a foudroyé la piscine en finale du 100 mètres papillon avec un temps de 50.85 : nouveau Record de France.

Mehdy Metella Crushes French Record in 100 Fly with World-leading 50.85 Marseille’s Mehdy Metella lowered his own French National Record by .19 and became the only sub-51 flyer in the world so far this season with 50.85.

2019 French Elite Nationals: Day 6 Finals Live Recap As the French wrap up their Elite Nationals, Jeremy Stravius, Marie Wattel, and Mehdy Metella are among the athletes already qualified for the 2019 World Championships team.

2019 French Elite Nationals: Mathilde Cini Ops out of 200 Back on Day 6 Mathilde Cini will not defend her national title in the 200 back at 2019 French Elite Nationals.