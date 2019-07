Un Pomeriggio Da Ricordare A Gwangju Per L’Italia-I Risultati Completi Del Day3

2019 FINA World Aquatics Championships: Day 3 Finals Live Recap Without Ledecky, McKeon, or Ruck, the women’s 200 freestyle is wide open. Baker and Masse reunite in the 100 back; the women’s 1500 will have a new champion.

Martina Carraro Bronzo 100 Rana-RI-Prima Donna Medaglia Mondiale Nella Rana Martina Carraro vince il bronzo nei 100 metri rana siglando il nuovo Record Italiano. Prima donna della storia a vincere una medaglia mondiale nella rana

Danas Rapsys Shockingly DQed After Initially Winning Men’s 200 Free Danas Rapsys of Lithuania was shockingly disqualified for ‘movement on the blocks’ after initially touching first in the men’s 200 freestyle.

Duncan Scott Follows Horton’s Lead: Refuses Photos, Handshake with Sun Yang The gold medalist Sun appeared to confront Scott after the podium ceremony as Scott refused to take group pictures with the medal winners.

Federica Pellegrini Primo Tempo Ingresso Nell’Ottava Finale Mondiale Della Vita Federica Pellegrini domani nuoterà l’ottava finale mondiale della sua carriera. Nella semifinale nuota il primo tempo di ingresso, 1:55.14.

Duncan Scott Come Horton Rifiuta Podio In Protesta Contro Sun Yang Duncan Scott segue Mack Horton e si rifiuta di salire sul podio dei 200 metri stile libero per protesta contro Sun Yang.

Siobhan Haughey Takes Down Own Hong Kong Record in 200 Free Haughey roared to a win in the first of two semifinals tonight, clocking a 1:55.58.