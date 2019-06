Nazionale Gwangju:Dentro Sabbioni,Ballo,Di Cola,Ciampi,Bori,Dotto,Gabrielleschi

CAMPIONATI MONDIALI FINA 2019 – GWANGJU

Si attendeva la formalizzazione della Nazionale Italiana per Gwangju.

Dopo i risultati del Trofeo Settecolli, il D.T. della Nazionale Cesare Butini ha definitivamente sciolto alcune riserve sui nomi ancora in bilico.

Oggi è stata formalizzata la composizione ufficiale della squadra che rappresenterà l’Italia ai prossimi Mondiali FINA di Gwangju attraverso un comunicato della Federazione Italiana Nuoto.

Le sorprese non sono certo mancate.

Come vi avevamo già ripotato (leggi qui l’articolo) in seguito ai Campionati Assoluti di Riccione gli atleti qualificati erano 21.

Agli atleti qualificati a Riccione, sono stati aggiunti nei giorni scorsi:

Con la convocazione ufficiale diramata oggi, vengono inseriti:

Simone Sabbioni ritorna dopo un infortunio importante. Assente d’eccellenza agli scorsi Campionati Italiani Assoluti, il dorsista classe 1996 ha puntato tutto sul 56° Trofeo Internazionale Sette Colli per qualificarsi per il Mondiale in Corea. Già campione europeo in vasca corta nei 50 metri dorso a Copenaghen nel 2017, Simone si metterà a disposizione in funzione anche delle staffette in gara.

Luca Dotto veterano della velocità conquista all’ultimo una qualificazione sudata e convince il CT Butini a puntare su di lui. La sua esperienza di anni ad alto livello iniziati con il sorprendente argento nei 50 metri stile libero ai mondiali di Shangai del 2011, porterà di certo un valore aggiunto alla staffetta veloce dei maschi in gara.

Alessandro Bori è una delle rivelazioni di questa convocazione.

Giovane di talento, ha vissuto la carriera giovanile in estrema luce, faticando poi nel trovare spazio nella nazionale assoluta. Ha avuto però la forza di non mollare e di puntare dritto verso l’ultima possibilità di qualificazione allenandosi per un periodo con Antonio Satta, motivato dalla presenza del campione europeo in carica dei 100 metri stile libero Alessandro Miressi.

Stefano Ballo si è affacciato sulla scena internazionale quando ancora era Juniores. Da assoluto, nel 2018, arriva la convocazione con la Nazionale italiana per i Giochi del Mediterraneo. Una settimana prima dell’inizio della manifestazione, un’appendicite blocca sul nascere il sogno di gareggiare con i colori azzurri. Ai Campionati Assoluti ad Aprile 2019 conquista la medaglia di bronzo nei 200 metri stile libero, nuotando il suo personale di sempre, 1:48.05. Al Tiro a Volo Meet migliorava ulteriormente il suo personale, toccando la piastra in 1:47.98 e fissando il nuovo Record della Manifestazione. Era la prima volta che Ballo nuotava sotto il minuto e 48 secondi nella distanza.

Stefano Di Cola e Matteo Ciampi sono il volto della staffetta 4×200 metri stile libero maschile che vuole crederci fino in fondo. Giovani, decisi e provenienti da ”piccole” città per grandi sogni. Stefano, classe 1998 marchigiano trasferitosi a Roma per intraprendere la carriera da professionista e Matteo, classe 1996 da anni a Livorno con un miglioramento costante nei 200 e 400 metri stile libero. I due giovani hanno condotto una gara di cuore e di testa al Trofeo Sette Colli raggiungendo i loro personal best nel momento che più contava, sintomo di una maturità che in vista mondiale servirà a tutti.

Ilaria Bianchi, l’eterna farfalla italiana. Dopo tre olimpiadi, medaglie internazionali e continue convocazioni sembra voler continuare a stupire ancora tutti. Agonista nata, ha colto il meglio che poteva dalla battaglia serrata in casa Italia con Elena Di Liddo recente medaglia di Bronzo agli Europei di Glasgow 2018 e ne ha trovato motivazione e continua voglia di crescere ed anche lei, come molti veterani azzurri, sono l’esempio che la testa fa la differenza.

GIULIA GABRIELLESCHI

Giulia Gabrielleschi si è guadagnata la convocazione al mondiale coreano durante l’ultimo Trofeo Settecolli.

Nella gara dei 1500 metri stile libero, arrivava terza, dietro Simona Quadarella, e Boglarka Kapas.

Il tempo realizzato di 16:10.35 era di quasi due secondi inferiore rispetto al tempo limite per Gwangju.

La Gabrielleschi, piccola regina delle acque libere, sarà l’unica donna italiana a gareggiare al Mondiale sia in acque libere che in corsia.

Non sarà però sola. Al suo fianco ci saranno anche Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza.

ATLETI CONVOCATI

Articolo scritto con la collaborazione di Valentina Lucconi