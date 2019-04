Mondiali Gwangju: La Squadra Italiana Ha 21 Atleti Qualificati

CAMPIONATI MONDIALI FINA 2019 – Gwangju

I Mondiali FINA inizieranno tra meno di 100 giorni ed in tutto il mondo si stanno svolgendo i “trials” per formare le squadre nazionali che a partire dal 21 Luglio 2019 parteciperanno all’evento più atteso dell’anno.

Calato il sipario sui Campionati Assoluti, la squadra italiana è già delineata.

Secondo il Regolamento Federale, infatti, la qualificazione alle gare individuali poteva essere raggiunta soltanto nell’ambito delle Finali A degli Assoluti.

Ricordiamo che per l’eventuale completamento delle staffette o per la qualificazione delle staffette che non abbiano ancora ottenuto il tempo-limite previsto, saranno prese in considerazione le prestazioni ottenute nelle finali del Trofeo Sette Colli, a condizione che siano migliori o uguali a rispetto ai tempi-limite indicati nella seguente tabella:

In ogni caso, resta ferma la facoltà della Direzione Sportiva della FIN di prevedere eventuali integrazioni delle rappresentative nazionali su proposta motivata dei Responsabili e/o dei Coordinatori Tecnici.

ATLETI QUALIFICATI