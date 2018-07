Trials USA: Dressel Assente Nei 200 Stile-Seliskar Quarto Al Mondo

WR 1:52.98 Federica Pellegrini, 2009

2009 American Record 1:53.61 Allison Schmitt

Record dei Campionati 1:54.40 Allison Schmitt

US Open Record 1:54.40 Allison Schmitt

FINALE A

DELOOF Gabby 1:56-76 SMITH Leah 1:56.78 LEDECKY Katie 1:56.83 MARGALIS Melanie 1:56.84 SCHMITT Allison 1:57.12 MANUEL Simone 1:57.20 COMERFORD Mallory 1:57.92 MADDEN Paige 1:58.50

Nella lotta tra Leah Smith e Katie Ledecky si inserisce Gabby DeLoof che conquista la Finale A con il primo tempo di ingresso. La nuotatrice del Michigan stupisce tutti, tagliando di oltre due secondi il suo tempo di iscrizione.

Una manciata di centesimi di secondo divide le prime quattro. Sarà una lotta al podio davvero all’ultima bracciata.

200 stile libero maschile

WR 1:42.00 Paul Biedermann

American Record 1:42.96 Michael Phelps

Record dei Campionati 1:44.10 Michael Phelps

US Open Record 1:44.10 Michael Phelps

FINALE A

Caeleb Dressel a questi campionati fa notizia per le gare mancate, più che per i record.

Ci si aspettava molto dal nuotatore Cal dopo l’exploit degli NCAAA di questa primavera. Nei 200 stile libero non si presenta ai blocchi di partenza e per ora non si conosce il motivo. Fuori dai giochi anche Zack Apple, squalificato per una falsa partenza.

Andrew Seliskar realizza il suo miglior tempo delle ultime quattro stagioni ed è l’unico a scendere sotto l’1:46.

Il tempo di 1:45.77 lo fa balzare al quarto posto nel ranking mondiale stagionale

200 rana femminile