USA: Spettacolo Urlando-Record Manuel-Dressel Sesto-I Video delle Gare

Il primo giorno dei Campionati Nazionali USA non ha deluso le attese.

Le finali nuotate nella notte italiana hanno già delineato una arte della formazione a stelle e strisce che prenderà parte ai Pan Pacifici il mese prossimo ed ai Campionati del Mondo FINA 2019.

Andiamo con ordine.

200 FARFALLA DONNE:

World record: 2: 01.81- Liu Zige 2009

USA Record: 2: 04.14- Mary Descenza 2009

Record dei Campionati 2: 05.87- Hali Flickinger

US Open Record: 2: 05.87- Hali Flickinger

ORO FLICKINGER Hali 2:06.14 ARGENTO DRABOT Katie 2:07.18 BRONZOSMITH Regan 2:07.42

Nei preliminari della mattina Hali Flickinger ha infranto un Record che stazionava da quasi quarant’anni, nuotando la gara in 2:05.87.

In finale non è riuscita a migliorarsi,, ma ha toccato la piastra un secondo prima delle altre concorrenti, in 2:06.14. La Flickinger ha nuotato le prime due vasche ad un ritmo impressionante toccando i 100 mt a 1:00.01. La seconda parte di gara è stata meno aggressiva con i passaggi degli ultimi due 50 mt a 32.85 e 33.28.

200 FARFALLA MASCHILE:

ORO WRIGHT Justin 1:54.63 ARGENTO HARTING Zach 1:55.11 BRONZO URLANDO Gianluca – CONGER Jack 1:55.21

Sarà prematuro scrivere che l’America ha il nuovo Michael Phelps?

Eppure, Gianluca Urlando, sedici anni e nome che ricorda origini italiane, ha nuotato il secondo tempo all time per quanto riguarda la sua categoria (15-16 anni). Meglio di lui soltanto Michael Phelps, che in questa gara a 16 anni vantava un personale di 1:54.58.

Nella finale di ieri sera ha condiviso il terzo gradino del podio con Jack Conger grazie ad un pari merito di 1:55.21

Justin Wright nuota per la prima volta sotto l’1:56 vincendo il titolo grazie ad una rimonta negli ultimi 100 metri. Secondo Zach Harting con 1:55.11.

Nei top 4 utili per le selezioni, rientra anche Tom Shields , quarto con 1: 55.42.

100 STILE LIBERO FEMMINILE:

World Record: 51.71- Sarah Sjostrom 2017

USA Record: 52.27- Simone Manuel 2017

2017 Record dei Campionati: 52.54- Simone Manuel 2018

2018 US Open Record: 52.54 Simone Manuel 2018

ORO Simone Manuel 52:54 – record US Open – Record dei Campionati ARGENTO COMERFORD Mallory 53.09 BRONZO GEER Margo 53.44

La campionessa olimpica Simone Manuel fissa il nuovo US Open Record (nonché record dei campionati) nuotando le due vasche in 52:54. Passaggio a 25.62 e chiusura a 26.92 per quello che ora è il 100 stile libero più veloce della storia su suolo americano.

Il record apparteneva a Mallory Comerford che stanotte ha toccato per seconda con il tempo di 53.09.

Terza Margo Geer con 53:44

100 STILE LIBERO MASCHILE:

World Record: 46.91- Cesar Cielo, 2009

Record USA: 47.17- Caeleb Dressel 2017

2017 Record dei Campionati 47.58- Jason Lezak 2008

Ci si aspettava l’exploit di Caeleb Dressel, nonostante i tempi dei preliminari. In finale, il velocista americano, pur migliorando il tempo ottenuto al mattino, non riesce ad entrare direttamente nel “roster” dei Pan Pacifici. Tocca sesto, con il tempo di 48:50.

Blake Pieroni si aggiudica il titolo grazie al suo personale di sempre, 48.08. Zach Apple era riuscito ad ottenere il tempo migliore dei preliminari (48.06) ma in finale è finito quarto, con 48:34.

800 stile libero femminile

Gara dominata dalla superstar Katie Ledecky.

La Ledecky ha iniziato la gara in maniera moto aggressiva, nuotando sotto il record del mondo per i primi 300 metri.

Nella seconda parte di gara ha decisamente rallentato, chiudendo in solitaria in 8:11.98.

Leah Smith tocca dieci secondi dopo, conquistando l’argento con 8: 22.79.

Forte ripresa per Haley Anderson che con 8:24.13 sigla il suo miglior tempo dal 2012 ed entra nella classifica americana delle migliori 10 in questa gara.

1500 stile libero maschili

World Record 14: 31.02- Sun Yang 2012

USA Record 14: 39.38- Connor Jaeger 2016

Record dei campionati: 14: 45.54- Peter Vanderkaay 2008

US Open Record: 14: 45.54- Peter Vanderkaay 2008

ORO: Jordan Wilimovsky- 14: 48.89 ARGENTO: Robert Finke- 14: 55.34 BRONZO: Zane Grothe – 15: 00,85

Il titolo è andato al campione delle acque libere Jordan Wilimovsky.

Wilimovsky ha mantenuto un ritmo molto alto per la maggior parte della gara, nuotando i primi 1200 metri addirittura sotto il record US Open. La stanchezza è arrivata nelle ultime vasche, dove ha perso qualche secondo, ma ha comunque toccato per primo con il tempo di 14:48.89.

Secondo gradino del podio per il diciassettenne Robert Finke. Il suo 14:55.34 è la seconda prestazione all time del gruppo di età 17/18 anni.

Zane Grothe si aggiudica il bronzo con il tempo di 15:00.85, migliorando il personale di quasi 5 secondi.

APPROFONDIMENTI