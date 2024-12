2024 SC Worlds: Day 3 Pick’Em Contest Standings

2024 Short Course World Championships

Another electric night of finals at the 2024 Short Course World Championships is in the books. And as things stay hot in the pool, so too do they hot in the Pick’Em. We’ve seen another change at the top of the leaderboard as Doe won the Day 3 standings with 152 points, which moved them ahead of Olli L in the overall rankings. There’s still plenty to play for though, Olli L. is only seven points behind.

Doe is not eligible for prizes, which means that it’s the second best placed finisher on the day, tw1nk4ts, who snags the Day 3 daily prize of a yearly subscription to SwimSwam magazine. They scored 128 points to finish second for the third day of the championships.

Day 3 Top 4s

Women’s 100 Freestyle — Final

Men’s 100 Freestyle — Final

Jack Alexy (USA) – 45.38 Guilherme Santos (BRA) – 48.47 Jordan Crooks (CAY) – 45.48 Chris Guiliano (USA) – 45.51

Women’s 200 Butterfly — Final

Men’s 200 Butterfly — Final

Women’s 100 Breaststroke — Final

Tang Qianting (CHN) – 1:02.38 Lilly King (USA) – 1:02.80 Eneli Jefimova (EST) – 1:03.25 Alina Zmushka (NAA) – 1:03.41

Men’s 100 Breaststroke — Final

Qin Haiyang (CHN) – 55.47 ***NEW CHAMPIONSHIP RECORD*** Kirill Prigoda (NAB) – 55.49 Ilya Shymanovich (NAA) – 55.60 Denis Petrashov (KGZ) – 55.91

Men’s 400 Freestyle — Final

Women’s 4×200 Freestyle — Final

USA (A. Walsh, P. Madden, K. Grimes, C. Weinstein) – 7:30.13 ***NEW WORLD RECORD*** Hungary (N. Padar, P. Ugrai, D. Molnar, L. Abraham) – 7:33.39 Australia (L. Neale, E. Dekkers, M. Jansen, L. Pallister) – 7:33.60 NAB – 7:36.68

Below, find the rankings first by Day 3 only points, then the overall standings with all three days of competition combined.

Rankings By Day 3 Only Points

Screen Name Day 1 Day 2 Day 3 Total 1 Doe 96 92 152 340 2 tw1nk4ts 87 92 128 307 3 Joel 104 77 127 308 4 n.o.o.d.l.e.s 100 95 125 320 5 Willswim 107 60 115 282 6 PhillyMark 88 73 113 274 6 lukejman 78 114 113 305 8 Zam1650 84 67 108 259 9 kg100 106 67 106 279 9 Ralph 114 82 106 302 11 VicMasters 96 98 105 299 12 snark 94 61 104 259 12 tallswede80 85 75 104 264 14 swammer1200 80 83 103 266 14 hrandria 92 92 103 287 16 hollaback gurl 104 92 101 297 17 Dannick 90 46 100 236 17 Girlzruleboyzdrül 83 90 100 273 17 backstrokebro 109 101 100 310 20 blueabyss1117 127 84 99 310 20 DragonSwim 97 85 99 281 22 BJC_Swim 89 84 98 271 22 Kevin 110 98 98 306 22 The Breastmaster 84 69 98 251 22 Gilrad Xyvers 95 80 98 273 22 123456-ABS 65 62 98 225 27 AlphaX22 54 53 97 204 27 Bstswmch 71 85 97 253 27 Ham S&D 82 78 97 257 30 tiddleEwinks 99 111 96 306 31 *Visca Valencia* 82 68 95 245 31 Troyy 103 101 95 299 31 Michelle 88 58 95 241 31 Timmy Cheng 91 68 95 254 31 FrenchFan_UVA_STEM 94 80 95 269 36 Marzipan 93 64 94 251 37 snailSpace 91 91 93 275 37 HSWIMMER97 106 49 93 248 37 James SwimSwam 132 80 93 305 37 stanfordstan 95 82 93 270 41 Cael&Coul 102 62 92 256 42 Kevin_H 121 88 91 300 42 Perc.olator 117 100 91 308 44 Ajansz 61 64 90 215 45 BstrokeDevil 94 84 89 267 45 oxyswim 109 88 89 286 45 Excellent Floater 64 94 89 247 48 Olli L. 125 120 88 333 48 RMS 72 78 88 238 50 SonnySwam 92 57 86 235 50 GEORGE 85 78 86 249 50 Big Cup of Bob 97 93 86 276 53 CANADA >>>> 116 84 85 285 53 Isaac 55 63 85 203 53 Rumbuns 56 66 85 207 53 The Swim Scribe 74 79 85 238 57 faye 85 92 84 261 57 Bob1 94 67 84 245 57 BREASTSTROKER 71 58 84 213 60 Swim Observer 77 91 83 251 60 der Hahn 107 76 83 266 60 felipe ARGENTINA PRESENTE🇦🇷 73 75 83 231 60 Ben 🫧🫧 93 78 83 254 60 Greg17815 91 83 83 257 60 ThePrestressedSpaz 64 90 83 237 60 SwumSwamSwim 89 78 83 250 67 TheRealSam 92 103 82 277 67 LegsFeedTheWolf 80 63 82 225 69 Coach Tom 76 62 81 219 69 GrindOnMyMind 73 63 81 217 69 RonnyRon 94 53 81 228 69 JaySawk 70 80 81 231 73 bigfriendlyswimcoach 51 36 80 167 73 Summer Mcintosh glazer 92 93 80 265 75 Monkeyseemonkeydoodoo 74 76 79 229 75 gllr0302 80 63 79 222 75 Eagle22 99 79 79 257 78 The Icelandic guy 73 89 78 240 78 KBKB 78 81 78 237 78 Sports Lover 66 62 78 206 78 kb8 87 72 78 237 82 srosenb 81 76 77 234 82 NAZ92 80 68 77 225 84 Taylor2000 96 76 76 248 84 nickim317 92 81 76 249 84 Noah 92 90 76 258 84 NutZach 22 72 76 170 84 Jesh 98 74 76 248 84 Jules 94 84 76 254 90 youngboyfrfr 95 67 75 237 90 Dean19 45 60 75 180 90 Sherry Smit 82 61 75 218 90 Red Fish 93 65 75 233 90 Samboys 120 89 75 284 95 Skater 72 74 74 220 95 Andysup 77 52 74 203 95 Weinstein-Madden-Ledecky-Gemmell 91 70 74 235 95 Rowotter 56 80 74 210 99 jackcmccann 50 83 73 206 100 frostquake 44 44 72 160 100 Tanner-Garapick-Oleksiak-McIntosh 82 108 72 262 100 emoney543 71 88 72 231 103 ploki 105 79 71 255 103 maestro 94 61 71 226 105 oldmaster 71 70 70 211 105 AusBrownie 80 74 70 224 105 jaxjax 96 75 70 241 105 swimsns98 114 97 70 281 109 SnapperHawk 88 65 69 222 110 TaTa15 47 67 68 182 110 Diveintoswim 85 83 68 236 112 JazonGazon 89 75 67 231 112 rememberwhen 96 81 67 244 114 jeff 110 54 66 230 114 apples 94 90 66 250 116 HANGRY! 86 79 65 230 116 Logsthedog 106 61 65 232 116 Kelsey 82 85 65 232 119 Swimmer IM 68 75 64 207 120 Aquatic Ursine 70 76 63 209 120 WahooSwimFan 84 86 63 233 120 Chlorine-Papa 84 108 63 255 123 Swimmer24 79 79 62 220 123 old lady 75 49 62 186 125 Wildlife 72 102 61 235 125 Kittykate 45 41 61 147 125 Mikey spance 88 84 61 233 128 ikkin 66 72 60 198 128 thatdudevid 49 62 60 171 130 Robbie 76 87 59 222 130 AOCanSwim 69 74 59 202 132 Amunnn 75 61 58 194 132 100free on top 104 92 58 254 132 SalParadise 63 50 58 171 135 Alpal1807 92 59 57 208 136 SwimFitz 62 69 56 187 136 Miss M 61 57 56 174 138 theswimflationguru 110 107 55 272 138 coach SVS 70 72 55 197 140 Slap🧱Back72Gansta🪨shootRite 73 72 54 199 140 mlg.10 58 87 54 199 142 Tatertot 98 64 53 215 142 RealSlimThomas 75 61 53 189 142 June Tee 69 66 53 188 145 Captain_Grubcat 95 62 51 208 146 LL_SWE 54 74 50 178 146 Gabs JP 65 81 50 196 148 BEARCATS2010 63 91 48 202 149 Bub09 68 67 46 181 149 Deimos Doran 48 57 46 151 151 Edge 74 57 45 176 152 LPS04 60 45 44 149 153 Swimmer28 54 50 43 147 153 Jack Ellison 77 43 43 163 153 Torino 80 68 43 191 156 Cam 39 53 42 134 157 Nevernotcoaching 64 42 41 147 157 JessicaChess 45 41 41 127 159 DAAAAVE 83 54 40 177 160 Swimkap 62 58 39 159 160 KPD 53 41 39 133 160 LéonQuadrupleGold 53 65 39 157 160 Walibi03 48 64 39 151 164 Sportinindc 72 60 38 170 165 lolbozo 82 59 37 178 165 Koyun 37 47 37 121 165 Le cygne 53 58 37 148 168 BeefEater 59 79 36 174 168 Tarbs 74 69 36 179 168 d27greene 44 37 36 117 171 Narco 85 44 31 160 172 Emma 74 78 27 179 173 Mr. Moral of the Story 2 63 63 23 149 174 ericlyleklein 1 0 1 2 175 Don Guigui 49 67 0 116

Overall Rankings (Day 1+Day 2+Day 3)