2019 Pro Swim Series – Des Moines: Day 4 Finals Live Recap

2019 PRO SWIM SERIES – DES MOINES

The Des Moines PSS is finishing up tonight with the last session of finals.

Michael Andrew is back after popping a 21.9 in the 50 free this morning, while he heads into the 100 back final with the 2nd seed. Caeleb Dressel will be lurking, though, in the 50 free, while he’s also seeded 3rd in the 100 fly.

In the women’s 100 back, world record holder Kathleen Baker along with Olympian Olivia Smoliga and top backstroker Ali Deloof square off, while the on-fire Annie Lazor eyes another title this weekend, this time in the 200 breast.

WOMEN’S 800 FREE – FINALS

MEN’S 800 FREE – FINALS

WOMEN’S 100 BACK – FINALS

MEN’S 100 BACK – FINALS

WOMEN’S 200 BREAST – FINALS

MEN’S 200 BREAST – FINALS

WOMEN’S 100 FLY – FINALS

MEN’S 100 FLY – FINALS

WOMEN’S 200 IM – FINALS

MEN’S 200 IM – FINALS

WOMEN’S 50 FREE – FINALS

MEN’S 50 FREE – FINALS

