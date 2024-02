2024 World Championships: Day 5 & 6 Pick ’em Contest Scoring Update

2024 WORLD AQUATIC CHAMPIONSHIPS

After sitting one point shy of the lead after Day 4, “Bromine Zaddy” has taken over the top spot in our Pick ’em Contest following the sixth night of finals at the 2024 World Championships in Doha.

“Samboys” came away with the win on Day 5 with 36 points, two clear of “PhillyMark” who had 34.

“Samboys” correctly picked the 1-2 from Pan Zhanle and Alessandro Miressi in the men’s 100 free, the 2-3 finish from Carson Foster and Alberto Razzetti in the 200 IM, Helena Rosendahl Bach‘s runner-up finish in the women’s 200 fly, and Great Britain’s silver medal win in the women’s 800 free relay.

Nobody correctly picked Finlay Knox to win the men’s 200 IM.

DAY 5 FINALS RESULTS

Women’s 200 Fly

Men’s 100 Free

Women’s 50 Back

Men’s 200 IM

Women’s 4×200 Free Relauy

China (Ai, Gong, Li, Yang) – 7:47.26 Great Britain (Colbert, Wood, Hope, Harris) – 7:50.90 Australia (Throssell, Jack, Harkin, Melverton) – 7:51.41 Brazil – 7:52.71 New Zealand – 7:53.02 Canada – 7:55.71 Netherlands – 7:55.84 Hungary – 7:56.58

2024 WORLDS PICK ‘EM STANDINGS – DAY 5

Screen Name Day 5 Samboys 36 PhillyMark 34 WSCoach 33 James SwimSwam 32 NAZ92 32 Mag 31 SC 31 Glorious king 31 TSweeney12 30 Captain Salmon 30 whoisthis (go uindy) 29 Jahiegel 29 Bob1 29 holla back gurl 29 borachow 29 Gilrad Xyvers 29 Troyy 28 lane11 28 emoney543 28 Circle swim 28 Matt DB 28 Epically Failing 28 ageeroms 28 FLASHCT2950 28 Talkin Bobby 27 SwimFan33 27 Jack Ellison 27 der Hahn 27 Mason1347 27 bella sims bellyflop 27 reesierose118 27 Benjamin’sButtons 27 forsomereason 27 Joakim 27 Gigante 26 Scuncan Dott v2 26 ryanjnoyes 26 LL_SWE 26 FixCanada’sBreaststroke 26 maxlatshaw 26 Aquamann22 26 ORRDU1 26 Hanser Fan 26 H2OSLUG 25 memesupreme 25 Gilaine 25 Miro 25 Tencor7144 25 M_brown08 25 CANADA >>>> 25 DrSwammer 25 Cadelovesswimming! 25 heyheyhey 25 Splash 25 Sydney Bean 25 Timmy Cheng 25 Jeff 25 granite 25 Emma 25 BairnOwl 24 JBB 24 bigfriendlyswimpodcast 24 OrangeSwimmer 24 perc.olator 24 _.Niki._ 24 Carnellstomper 24 Jamesandthegiantpeach 24 Kelsey 24 Jp😁🔥👍 24 KCSunshine 24 satay 24 mspann97 24 Seeliger’s Saddle 24 SwimTeach 24 Swim Guru 24 Bromine Zaddy 23 Ethebanger 23 JQHS 23 Ben 23 AsianAussieAmerican 23 I miss the ISL 23 Irrelevant Swim Productions 23 Wmodge426$$$$$$$$$$$$ 23 puffi7126 23 oxyswim 23 Coop D 23 Hudson Murrell 23 Spotted Zebra 23 em18 23 TheRealSam 23 balls 23 Swimpadbear 23 swimsns98 23 (G)olden Bear 23 mikedowd 23 Sherry Hicks 23 Zach 22 Mads 22 UBear 22 NMJ96 22 Talking Bobby 22 Russn90 22 Suren Cat 22 RealSlimThomas 22 IdahoFanToni 22 Tommm 22 FST 22 tayla 22 JaySock 21 BstrokeDevil 21 retiredJet 21 Golden Shnek Excellence Club 21 Loresfelii 21 AlexE 21 Boomer 21 Swimmer24 21 swimbradford03 21 Baguette 21 Taylor2000 21 HOO love 21 Andrew Iverson 21 Emile 21 Alex Walsh’s Enamel 21 hopeshell04 21 Marzipan 21 Gluey 21 Willswim 21 DavidGoggins 21 Jamesss 20 Tree man 20 Mark SwimSwam 20 Akows 20 DK99 20 ThePrestressedSpaz 20 NotASwimmer 20 Jocelyn (swimswim48) 20 SWIM SAM 20 mclovineta 20 lizzie020 20 Ham S&D 20 Logs the Dog 20 flylikeabyrd 20 avery 20 Lightning 20 Bionic Man 20 jaxjax 20 Darnel Hopkins 20 SnakeEyes 20 PesciDetails 20 Wyatt D 20 DannyF 20 ISU2004 19 RMS 19 UWO-SC-Coach 19 Robbie 19 Jimmy DeSnuts 19 JLES 19 Gazon2003 19 Swing93 19 Caveman 19 Miss M 19 Badgerpoke 19 Silent Observer 19 Swim junkie 79 19 alphax22 19 😎I Love Butterfly! 19 backstrokebro 18 Swimbasemom3 18 flyohwhy 18 Dory Fish 18 Jacob Tindall 18 Pigpen 18 PandaPants 18 sarahsjostromsnumber1fan 18 TennisFan 18 ikkin 18 hrandria 18 this might end terribly 18 NJSWIMFAN 18 Fastfish 18 VicMaster 17 Amyadele111 17 Fireflash9 17 Ajansz 17 Joel 17 Amunnn 17 B R I A N !!!!!!!!! 17 pilkka777 17 m41d4r 17 Dean19 17 #1 Raider 17 Swimkap 17 Kittykate 17 HenryJ552 17 PFA has crippling school work piling up but oh well so here’s my picks 17 Tanner-Garapick-Oleksiak-McIntosh 17 NoBreathBrad 17 🏊‍♂️swimmer🏊‍♂️ 17 Vessie 17 Amel 17 CoachMike 16 Jules 16 TeamCan 16 AquaNerd 16 Great City of Ann Arbor 16 BEARCATS2010 16 LoveClaireCurzan 16 CraigH 16 DMSWIM 16 MIKE IN DALLAS 16 Shaggy 16 Oscar 16 Maxiking 16 mford332 16 Nick the biased Aussie 16 Kareem The Backstroker 16 Slothmom 16 Sal Paradise 16 Mallie Moo 16 Phil_Ha 15 Misty 15 Olli L. 15 Quokka 15 If you’re first you’re last maybe not I don’t know 15 A Summer in Paris 15 hrandriaga 15 jclark36 15 Koob 15 Bub09 15 IUSwammer 15 a_bag_of_juice 15 Abs 15 Little Miss Sushi Roll 15 bstswmch 14 Bob1235 14 CJE 14 Sports Lover 14 swimbrim 14 chickenlamp 14 Just Guys Being Dudes 14 SaitamaSwim 14 Jared Rayman 14 Sei wild und liebevoll! 14 BRD 14 DragonSwim 14 Splish_Splash_Spring_Flash 14 Robbo 14 Wade 13 Bumboclaat 13 Emily Se-Bom Lee 13 Grean Choco 13 Winnifer67 13 Tea rex 13 aznswimmaboi12 13 2fly67 12 MSSAStingray 12 tbearkuo 12 Zeus 12 MadsHansen 12 &jh2O 12 PVSFree 12 Yoshi swimming 11 maestro 11 Allits 11 Noah 10 Cam McEvoy is goated 10 MDS 10 Brozuck 10 Swimmer I.M 10 Greccoisdrowning 10 cvh123 9 Badeend 9 Kwazii 8 VegasGold 7 Maathew 0 Youngboyfrfr 0 Michael 0 EMPCSC 0

On Day 6, it was “NMJ96” emerging with the win with 42 points, outpacing a group of six entrants who scored 40.

“NMJ96” correctly picked Dong Zhihao, Caspar Corbeau and Jake Foster to finish 1-2-4 in the men’s 200 breast, Siobhan Haughey and Kate Douglass to go 2-4 in the women’s 100 free, Sydney Pickrem to win bronze in the women’s 200 breast and South Korea and the United States to win silver and bronze in the men’s 800 free relay.

Nobody correctly picked Marrit Steenbergen to win the women’s 100 free, though “NMJ96” did have her on the podium in third. Haughey, Douglass, Shayna Jack and Sarah Sjostrom all received gold medal selections.

“H2OSLUG”, the top scorer on Day 4, managed to pick the top four in the men’s 200 breast perfectly.

DAY 6 FINALS RESULTS

Women’s 100 Free

Women’s 200 Breast

Men’s 200 Back

Men’s 200 Breast

Men’s 4×200 Free Relay

China (Ji, Wang, Pan, Zhang), 7:01.84 South Korea (Yang, Kim, Lee, Hwang), 7:01.94 United States (Hobson, Foster, Armstrong, Johnston), 7:02.08 Great Britain (Richards, M. Litchfield, McMillan, Scott), 7:05.09 Italy (Megli, Ragaini, Ciampi, di Cola), 7:07.00 Greece (Markos, Englezakis, Stamou, Vazaios), 7:09.10 Lithuania (Rapsys, Navikonis, Lukminas, Jazdauskas), 7:11.57 Spain (Castro, Dominguez, de Celis Montalban, Molla Yanes), 7:11.65

2024 WORLDS PICK ‘EM STANDINGS – DAY 6

Screen Name Day 6 NMJ96 42 Zach 40 Mads 40 Mason1347 40 Kelsey 40 MSSAStingray 40 Abs 40 H2OSLUG 39 Noah 39 BairnOwl 38 SC 38 flylikeabyrd 38 Jamesss 37 bstswmch 37 Cam McEvoy is goated 37 Bromine Zaddy 36 Jack Ellison 36 Grean Choco 36 Mag 35 retiredJet 35 ISU2004 35 Carnellstomper 35 DK99 35 BRD 35 JQHS 34 Ben 34 Scuncan Dott v2 34 Jahiegel 34 bigfriendlyswimpodcast 34 Fireflash9 34 heyheyhey 34 Jules 34 Matt DB 34 NotASwimmer 34 CJE 34 Great City of Ann Arbor 34 MDS 34 JBB 33 TSweeney12 33 perc.olator 33 CANADA >>>> 33 Loresfelii 33 Misty 33 James SwimSwam 33 satay 33 SaitamaSwim 33 whoisthis (go uindy) 32 _.Niki._ 32 M_brown08 32 Captain Salmon 32 Logs the Dog 32 Tommm 32 AsianAussieAmerican 31 DrSwammer 31 ryanjnoyes 31 UBear 31 Jacob Tindall 31 Benjamin’sButtons 31 Baguette 31 Hudson Murrell 31 Dean19 31 tbearkuo 31 Tea rex 31 SwimFan33 30 JaySock 30 Cadelovesswimming! 30 Glorious king 30 KCSunshine 30 TheRealSam 30 mclovineta 30 Gluey 30 DragonSwim 30 Gilaine 29 Phil_Ha 29 AlexE 29 Swimmer24 29 Timmy Cheng 29 Amunnn 29 Jimmy DeSnuts 29 HOO love 29 Quokka 29 chickenlamp 29 (G)olden Bear 29 Tanner-Garapick-Oleksiak-McIntosh 29 NoBreathBrad 29 Splish_Splash_Spring_Flash 29 Greccoisdrowning 29 emoney543 28 der Hahn 28 Golden Shnek Excellence Club 28 Boomer 28 Wmodge426$$$$$$$$$$$$ 28 oxyswim 28 Spotted Zebra 28 2fly67 28 lizzie020 28 Hanser Fan 28 TennisFan 28 CraigH 28 alphax22 28 PVSFree 28 Troyy 27 Gigante 27 Talkin Bobby 27 Tencor7144 27 BstrokeDevil 27 flyohwhy 27 Samboys 27 Robbie 27 ThePrestressedSpaz 27 Epically Failing 27 borachow 27 Olli L. 27 A Summer in Paris 27 jaxjax 27 Seeliger’s Saddle 27 FST 27 Sherry Hicks 27 Wyatt D 27 Fastfish 27 Ethebanger 26 memesupreme 26 UWO-SC-Coach 26 Jp😁🔥👍 26 Joel 26 Russn90 26 TeamCan 26 Andrew Iverson 26 Ham S&D 26 pilkka777 26 Darnel Hopkins 26 Kittykate 26 DannyF 26 Robbo 26 backstrokebro 25 Tree man 25 Amyadele111 25 CoachMike 25 reesierose118 25 puffi7126 25 Coop D 25 Taylor2000 25 Gazon2003 25 Swing93 25 PandaPants 25 sarahsjostromsnumber1fan 25 Aquamann22 25 swimbrim 25 Bumboclaat 25 hopeshell04 25 Miss M 25 ikkin 25 MadsHansen 25 RMS 24 Splash 24 PhillyMark 24 swimbradford03 24 Bob1235 24 RealSlimThomas 24 B R I A N !!!!!!!!! 24 Lightning 24 Just Guys Being Dudes 24 Caveman 24 Sei wild und liebevoll! 24 IUSwammer 24 granite 24 a_bag_of_juice 24 Badgerpoke 24 Miro 23 OrangeSwimmer 23 Mark SwimSwam 23 Sydney Bean 23 Ajansz 23 Pigpen 23 ageeroms 23 Swimkap 23 forsomereason 23 Emily Se-Bom Lee 23 jclark36 23 🏊‍♂️swimmer🏊‍♂️ 23 Emma 23 Silent Observer 23 Swim junkie 79 23 Kwazii 23 Brozuck 23 Swim Guru 23 lane11 22 I miss the ISL 22 Jamesandthegiantpeach 22 Akows 22 holla back gurl 22 Suren Cat 22 Yoshi swimming 22 Gilrad Xyvers 22 maestro 22 BEARCATS2010 22 avery 22 m41d4r 22 #1 Raider 22 Shaggy 22 Oscar 22 PesciDetails 22 Sal Paradise 22 NJSWIMFAN 22 Mallie Moo 22 Badeend 22 VicMaster 21 Circle swim 21 FixCanada’sBreaststroke 21 SWIM SAM 21 maxlatshaw 21 IdahoFanToni 21 If you’re first you’re last maybe not I don’t know 21 Alex Walsh’s Enamel 21 Swimpadbear 21 Wade 21 Bionic Man 21 WSCoach 21 HenryJ552 21 Bub09 21 mford332 21 hrandria 21 Kareem The Backstroker 21 DavidGoggins 21 SwimTeach 21 Swimmer I.M 21 cvh123 21 Bob1 20 Jocelyn (swimswim48) 20 em18 20 LoveClaireCurzan 20 Allits 20 tayla 20 Sports Lover 19 Jared Rayman 19 PFA has crippling school work piling up but oh well so here’s my picks 19 Willswim 19 &jh2O 19 😎I Love Butterfly! 19 Vessie 19 Little Miss Sushi Roll 19 Amel 19 Dory Fish 18 Talking Bobby 18 Jeff 18 Emile 18 swimsns98 18 FLASHCT2950 18 Joakim 18 mikedowd 18 Zeus 18 Nick the biased Aussie 18 Swimbasemom3 17 balls 17 DMSWIM 17 NAZ92 17 bella sims bellyflop 16 LL_SWE 16 Koob 16 Winnifer67 16 aznswimmaboi12 16 Irrelevant Swim Productions 15 mspann97 15 hrandriaga 14 MIKE IN DALLAS 14 this might end terribly 14 JLES 13 ORRDU1 13 Marzipan 13 Maxiking 13 Slothmom 13 SnakeEyes 11 VegasGold 11 AquaNerd 10 Maathew 0 Youngboyfrfr 0 Michael 0 EMPCSC 0

In the overall standings, “Bromine Zaddy” has been consistent throughout the meet, and came back with a big Day 6 after a 23-point showing on Day 5.

“Mag” has moved into second, while “Troyy” is holding onto third.

