Saint-Raphaël 2018 jour 3 : 5e temps mondiale pour Charlotte Bonnet

Championnats de France Elite à Saint-Raphaël

Mardi 22 mai – Dimanche 27 mai 2018

Stade Nautique Alain Chateigner

50m

Preliminaires à 9h du matin, heure locale /Finales: Samedi 17h30, Dimanche 17h45

Sélection pour les championnats d’Europe

Sur beIN SPORTS

Liste de départ

Les résultats en live

Jour 3

Le troisième jour des championnats de France de Natation Elite à Saint Raphaël a permi à 4 autres nageurs de se qualifier pour les championnats d’Europe à Glasgow. Voici la liste:

Cyrielle Duhamel (400 m 4 nages) Lara Grangeon (400 m 4 nages) David Aubry (400 m nage libre, 1500 m nage libre) Roman Fuchs (400 m nage libre) Charlotte Bonnet (50 m nage libre, 200 m nage libre) Anouchka Martin (50 m nage libre) Jérémy Stravius (50 m dos, 100 m nage libre) Marie Wattel (100 m papillon, 200 m nage libre) Théo Bussière (100 m brasse) Nans Roch (200 m papillon) Fanny Deberghes (100 m brasse) Béryl Gastaldello (50 m dos) Mathilde Cini (50 m dos) Mehdy Metella (100 m nage libre) Damien Joly (1500 m nage libre) Stanislaus Huille (100 m dos) Paul-Gabriel Bedel (100 m dos) Margaux Fabre (200 m nage libre)

Les règles de sélection aux épreuves individuelles pour les Championnats d’Europe 2018 à Glasgow sont : « Seront proposés à la sélection les quatre premiers nageurs qui auront réalisés, à l’issue des séries le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous et qu’ils se classent en finale dans les 4 premiers nageurs sélectionnables en Equipe de France de ladite épreuve. »

1500 m Nage Libre Messieurs

Euro 2018 : temps de qualification 15:07.71 en série ; top-4 en finale

David Aubry (Montpellier Métropole Natation) 15:01.85 Damien Joly (Montpellier Métropole Natation / Pôle France Natation Course Antibes) 15:03.61 Logan Fontaine (Vikings de Rouen / Pôle Espoirs Natation Course Rouen) 15:13.41

David Aubry a décroché un nouveau titre français jeudi. Il a gagné le 1500 m nage libre en 15:01.85. Il avait gagné la médaille d’or au 400m nage libre mardi. Aubry et le second Damien Joly (15:03.61) ont tous les deux décroché leur place pour le 1500 m à Glasgow, ayant fait 15:03.55 et 15:03.93 respectivement aux préliminaires de mercredi.

200 m Papillon Dames

Euro 2018 : temps de qualification 2:11.85 en série ; top-4 en finale

Lara Grangeon (CN Calédoniens / Pôle France Natation Course Nice) 2:12.53 Sharon van Rouwendaal (NED) (Montpellier Métropole Natation) 2:12.77 Juliette Marchand (Dauphins Toulouse OEC / Pôle Espoirs Natation Course Toulouse) 2:16.36 Camille Wishaupt (Mulhouse ON) 2:18.36

Lara Grangeon a rafflé la victoire à Sharon van Rouwendaal lors des 50 derniers mètres lors du 200 m papillon. Grangeon a mis les bouchées doubles à la fin de la course, comme elle l’a fait en décembre aux Championnats de France 25m à Montpellier. Rouwendaal a été plus rapide à la fin de la course cette fois-ci, mais c’est Grangeon qui a décroché la victoire. Voici les intervalles des deux nageuses :

Grangeon – 30.06-34.18-34.63-33.66 = 2:12.53

Van Rouwendaal – 30.10-33.43-34.37-34.87 = 2:12.77

Aucune nageuse française n’était proche du temps de qualification en série.

100 m Dos Messieurs

Euro 2018 : temps de qualification 54.86 en série ; top-4 en finale

Stanislas Huille (SN Versailles / Pôle France Natation Course Paris INSEP) 54.39 Paul-Gabriel Bedel (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 54.45 Maxence Orange (Nantes Natation) 54.48

La course du jour était le 100 m dos. Stanislas Huille, Paul-Gabriel Bedel et Maxence Orange, ayant rempli les critères de sélection en série (Bedel avec un temps de 54.37, Orange avec 54.65 et Huille avec 54.69). Encore plus motivés le soir, le trio n’a été séparé que de 9 centièmes en finale. Huille a été sacré champion de France ; il a été suivi de Bedel et d’Orange.

La performance de Mewen Tomac a été inférieur à son propre record MPF17 lors des séries : 55.89.

200 m Nage Libre Dames

Euro 2018 : temps de qualification 2:00.06 en série ; top-4 en finale

Charlotte Bonnet (Olympic Nice Natation / Pôle France Natation Course Nice) 1:55.53 Marie Wattel (Montpellier Métropole Natation) 1:58.18 Margaux Fabre (Cannet 66 Natation) 1:58.47 Alizée Morel (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 2:00.45 Assia Touati (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 2:00.91

Charlotte Bonnet a battu sa propre MPP de 0.27 (1:55.80 nagé aux Championnats de France l’année dernière) en gagnant le 200 m nage libre en 1:55.53. Ce temps-là la place directement à la 5ème place mondiale pour la saison.

La grande surprise est que Marie Wattel et Margaux Fabre se sont également qualifiées avec Bonnet pour les championnats d’Europe. Toutes les deux ont amélioré leurs MPP.

200 m Brasse Messieurs

Euro 2018 : temps de qualification 2:12.75 en série ; top-4 en finale

Jeremy Desplanches (SUI) (Olympic Nice Natation / Pôle France Natation Course Nice) 2:12.30 Thomas Boursac Cervera Lortet (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 2:13.78 Antoine Marc (Mulhouse ON / Pôle France Natation Course Mulhouse) 2:13.93 Antoine Viquérat (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 2:14.03

La finale du 200 m brasse messieurs a été aussi intéressante que celle du 100 m dos messieurs, mais personne ne s’est qualifié pour les championnats d’Europe en série. Le Suisse Jeremy Desplanches a mené la course avec un temps de 2:12.30. Il a été suivi de Thomas Boursac Cervera Lortet. Antoine Viquérat et Antoine Marc se sont également bien battus. Ce dernier a dépassé Viquérat à la fin de la course, il n’était pas loin de Boursac Cervera Lortet qui a remporté le titre de champion de France.

TABLEAU N°1

Dames Epreuves Messieurs 25.33 50m nage libre 22.35 54.91 100m nage libre 49.17 2:00.06 200m nage libre 1:48.29 4:10.48 400m nage libre 3:49.46 8:34.96 800m nage libre 7:57.62 16:28.00 1500m nage libre 15:07.71 28.48 50m dos 25.20 1:01.44 100m dos 54.86 2:13.03 200m dos 2:00.42 31.14 50m brasse 27.64 1:08.79 100m brasse 1:01.30 2:28.59 200m brasse 2:12.75 26.14 50m papillon 23.60 59.11 100m papillon 52.78 2:11.85 200m papillon 1:58.11 2:14.99 200m 4 nages 2:01.34 4:43.42 400m 4 nages 4:19.82

TABLEAU N°2