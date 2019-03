10 minutes par jour pour vous sentir plus heureux

Témoignage d’ Elizabeth Wickham

J’ai découvert un exercice simple qui peut tous nous aider à nous sentir plus heureux. Il peut aider les parents et leurs enfants-nageurs.

Nos enfants travaillent dur pour améliorer leur technique, leur vitesse et leur endurance. Voici une idée qui va les faire s’entraîner avec un esprit positif.

J’ai appris cette pratique dans un livre du Docteur Martin Seligman : « Nous pensons de trop à ce qui va mal et pas assez à ce qui va bien dans nos vies. Bien sûr, il est nécessaire de penser à de mauvais évènements pour en tirer des leçons et ne plus reproduire les mêmes erreurs à l’avenir. Cependant, les gens ont tendance à passer trop de temps à penser aux choses négatives de leur vie alors que ce n’est pas nécessaire de le faire aussi longuement. Cette concentration sur les évènements négatifs crée de l’anxiété et des dépressions. Pour éviter cela, il faut faire des efforts pour penser à des choses positives et savourer ce qui s’est bien passé. »

Pensez à comment ce concept peut être utilisé en natation. Les enfants qui pensent trop à leurs échecs sont tendus et nagent mal. Ils peuvent perdre du temps pendant les courses à cause de leurs pensées négatives. En général, cela ne se traduit pas par des parents heureux. Si nous pouvons nous relaxer et profiter du moment présent, nos enfants se sentiraient mieux. En effet, ces derniers absorbent ce que dégagent leurs parents.

Essayez cet exercice de 10 minutes et faites-le avec vos enfants.

Tous les soirs de la semaine, avant d’aller vous coucher, passez 10 minutes à écrire trois choses qui se sont bien passées pendant la journée et pourquoi elles se sont bien passées. Vous pouvez écrire dans un journal ou sur votre ordinateur. Il est essentiel que vous gardiez une trace de vos expériences.

Les choses que vous notez peuvent paraître ordinaires. Par exemple, “mon mari m’a acheté ma glace préférée aujourd’hui”. Vous pouvez également noter des évènements plus marquants comme: “ma soeur a accouché d’un bébé en bonne santé”.

Après chaque élément, posez-vous la question suivante : pourquoi ça s’est bien passé ?

Par exemple, pour le mari qui achète la glace, on peut écrire « parce qu’il pense à moi quand je ne suis pas là et parce qu’il veut me rendre heureuse ».

Pour le bébé en bonne santé, on peut, par exemple noter que “la mère a bien pris soin d’elle pendant sa grossesse”.

Écrire sur des évènements positifs peut paraître bizarre, mais essayer cet exercice pendant une semaine. Ce sera de plus en plus facile et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie.

Et vous ? Avez-vous des idées pour améliorer le bien-être de tous ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.