Ce que j’ai appris du sport que j’aime profondément

Cet article est inspiré du témoignage de Bryana Cielo

Ça fait 8 mois que j’ai appris que c’était la fin de ma carrière de nageuse. Je souffre d’épilepsie. Ça aurait été trop dangereux pour moi de continuer.

J’avais le cœur brisé quand j’ai appris cela et je suis encore très affectée par cette nouvelle qui a changé mon destin. Je pense que je ne me remettrai jamais complètement de ce choc.

M’assoir à côté des bassins pour encourager les gens de mon équipe a été plus dur que ce que j’avais imaginé.

Je suis encore bouleversée parce que je ne pourrai jamais atteindre les objectifs que je m’étais fixés. J’avais encore tellement de choses à accomplir en tant que nageuse.

La natation est ma passion. J’y ai passé tellement d’heures parce que je voulais devenir meilleur de jour en jour. Les grands sportifs savent ce que c’est que de de se donner complètement pour repousser ses limites. Ils savent ce que c’est que de s’endormir en pensant à un objectif pour le lendemain ; l’envie profonde d’accomplir quelque chose de grand.

Mais je me souviens aussi des jours où j’avais voulu quitter les bassins parce que c’était trop dur. Je ne compte pas le nombre de fois où j’ai voulu pleurer quand je devais me lever à 5 heures du matin après m’être couchée tard à cause des devoirs. C’est difficile à croire mais ces jours-là me semblent être de bons souvenirs parce que finalement, même si je souffrais, même si c’était difficile, j’arrivais toujours à repousser mes limites. Ces jours-là semblent être douceurs en comparaison de mon présent rempli d’examens médicaux et de médicaments à effets secondaires.

La natation m’aura vraiment appris à repousser mes limites et c’est ce dont je me rappelle quand je dois passer des jours difficiles à cause de ma maladie. Je garderai cela de la nageuse que je ne suis plus.

Il y a toujours une raison pour laquelle vous arrivez à traverser des moments difficiles. La force mentale et la détermination des nageurs peuvent déplacer des montagnes, même en-dehors des bassins.