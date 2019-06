Parents de nageurs: Doit-on utiliser le chantage ?

Témoignage de Elizabeth Wickham

J’ai été volontaire lors d’une compétition de natation le week-end dernier et j’ai entendu des choses affreuses sortir de la bouche de certains parents. Une mère a dit après la performance de son fils : « Je lui ai confisqué son X-Box. »

Son ami a répondu : “Pourquoi? Il n’a que des 20 à l’école.”

“Il doit également bien nager”, a répondu la mère.

Doit-on punir son enfant pour que leur temps soient meilleurs en natation ?

J’ai également entendu des parents qui parlaient de récompenses, de ce que leurs enfants auraient s’ils pouvaient avoir de bons résultats.

Voici 5 réflexions sur le fait d’utiliser la punition ou des récompenses pour motiver ses enfants-nageurs:

UN

Nous ne pouvons pas motiver nos enfants à nager plus rapidement parce que la motivation est intrinsèque. Nos enfants doivent être motivés naturellement pour passer des heures à s’entraîner dans un bassin. En tant que parents, il faut les soutenir et les encourager. La punition et les récompenses ne peuvent pas faire de l’effet sur le long terme.

DEUX

Les parents qui utilisent la punition et les récompenses attachent trop d’importance aux résultats alors que la route est souvent plus enrichissante que la destination.

TROIS

Chaque jour est différent. Un jour votre enfant va très bien nager, un autre jour, il sera moins bon et c’est ainsi. Nous aussi, en tant que parents, nous ne pouvons pas toujours avoir des jours parfaits.

QUATRE

Punir après de mauvais résultats enseigne à votre enfant que vous l’aimez uniquement quand il fait de belles performances. Cela peut engendrer de l’anxiété et détériorer votre relation avec lui. Il faut que nous lui montrions que nous l’aimons de manière inconditionnelle, qu’il soit rapide ou un plus lent dans les bassins.

CINQ

Donner une glace ou de l’argent à votre enfant peut marcher un jour, mais ce procédé ne peut pas fonctionner éternellement. Plus ils grandissent, plus ils demandent des choses onéreuses. Par conséquent, à la place de récompenser votre enfant pour ses bons résultats, il vaut mieux les soutenir dans leurs efforts quotidiens pour la natation.

Et vous ? Que pensez-vous de la punition et des récompenses ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.