Pourquoi être un parent de nageur fait de vous un meilleur parent?

Témoignage d’Elizabeth Wickham

La natation est formidable pour que vos enfants se construisent une personnalité forte. En tant que parents, on arrange le planning des vacances selon le planning du club de natation. Mais qu’avons-nous en retour ?

Dans cet article, je ne veux pas parler de bourse pour l’université mais de notre personnalité. Comment être un parent de nageur fait de nous un meilleur parent ?

UN

La discipline : qui peut être plus discipliné qu’un parent de petit nageur ? On conduit nos enfants pour les entraînements du lundi au samedi et pour les compétitions le dimanche. Il faut être ponctuels et ne rater aucun entraînement.

DEUX

Le bénévolat : On sort de notre zone de confort pour prendre de nouvelles responsabilités pour aider l’équipe. Par exemple, je suis devenue responsable de la collecte de fonds et je prends la parole en public lors des réunions avec les parents. Je fais ce qui doit être fait sans trop réfléchir. Être bénévoles fait de nous de meilleurs citoyens et des exemples pour nos enfants.

TROIS

Moins signifie plus : On apprend que nos enfants doivent gérer le bassin tout seuls. Moins on en fait, mieux c’est pour leur développement.

QUATRE

La patience : La natation nous apprend à être patients. Nous attendons pendant les entraînements, quand ils prennent leur douche, pendant les compétitions pour enfin voir nos progénitures nager !

CINQ

Le fair-play: On l’acquiert rien qu’en fréquentant ce monde de sportifs. C’est très positif parce qu’on donne le bon exemple à nos enfants.

SIX

L’humilité : Peu importe combien on est fiers de nos enfants, on apprend qu’il y en a de meilleurs, de plus rapides et de plus talentueux qu’eux lors des compétitions.

SEPT

L’appréciation : Je suis impressionnée par tout le travail que font mes enfants pour progresser en natation. Ils s’entraînent en donnant toute leur énergie alors qu’ils savent que c’est un travail de longue haleine avant de voir des résultats concrets. C’est admirable.

HUIT

L’esprit de communauté : Les nageurs et leurs parents forment une famille forte.

Et vous ? Avez-vous acquis des qualités depuis que vous êtes des parents de nageurs ? Si oui, lesquelles ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.