Arena Lancia Il Nuovo Costume Racing Powerskin Carbon Air2

Il Carbon-Air2 è pensato per nuotatori professionisti, in particolare nel range di età 15-25, che, nel momento in cui scelgono un costume da gara in grado di soddisfare i loro bisogni, cercano anzitutto vestibilità, comfort e libertà di movimento.

Questo nuovo modello di costume rispecchia in pieno la spinta al costante miglioramento cui la cultura di arena è votata.

La linea flagship Carbon comprende: Powerskin Carbon-Ultra dotato di una rivoluzionaria struttura interna, che ottimizza la fisiologia del nuotatore per migliorarne le prestazioni e la postura e per ridurre turbolenza e attrito.

Powerskin Carbon-Flex VX dove la posizione della cucitura garantisce massima libertà di movimento, offrendo al contempo un maggior grado di compressione.

Per il primo lancio a Gennaio 2019, il Carbon-Air2 sarà disponibile nella versione black and electric blue; seguirà una versione orange-lime a marzo.

Il prezzo del nuovo costume sarà lo stesso dell’attuale Carbon-Air.

arena è partner Swimswam.