L’ISL révèle la composition des 4 premières équipes 2019

Dans une conférence de presse la semaine dernière, l’International Swimming League a révélé la composition de quatre des huit équipes qui participeront à la première édition de ce nouveau format de compétition. Les équipes annoncées sont deux équipes américaines : Cali Condors et DC Trident, et deux équipes européennes : Energy Standard et Aqua Centurions. Les équipes américaines n’avaient encore annoncé aucun nom, tandis que les équipes européennes en avaient déjà publié quelques-uns sur les réseaux sociaux.

AQUA CENTURIONS

L’équipe Aqua Centurions, dirigée par Alessandra Guerra, est essentiellement composée de nageurs italiens, comme Gabriele Detti, Nicolo Martinenghi, Margherita Panziera, Fabio Scozzoli, et la capitaine de l’équipe Federica Pellegrini. Parmi les nageurs internationaux, on retrouve le Hongrois Laszlo Cseh, l’Australienne Kaylee McKeown ou encore le Grec Kristian Gkolomeev.

Composition officielle de l’équipe Aqua Centurions :

ENERGY STANDARD

La dernière équipe annoncée est celle du club d’Energy Standard, dirigée par James Gibson. L’équipe est composée essentiellement des membres du club éponyme, comme la Suédoise Sarah Sjostrom, le Sud-Africain Chad Le Clos, les Britanniques Ben Proud et Georgia Davies, ou l’Ukrainien Mykhailo Romanchuk. Au niveau des nationalités représentées, l’équipe est un peu plus hétérogène que les autres. On retrouve de nombreux nageurs internationaux, comme le Lituanien Danas Rapsys, l’Australienne Emily Seebohm, et les Français Charlotte Bonnet, Fantine Lesaffre, et Florent Manaudou, qui signe son grand retour dans les bassins après 3 ans d’absence.

Composition officielle de l’équipe Energy Standard :

CALI CONDORS

L’équipe Cali Condors est emmenée par le septuple médaillé Olympique Jason Lezak. De nombreux nageurs Américains ont rejoint cette équipe basée aux Etats-Unis (14 nageurs sur 25), parmi lesquels la championne Olympique du 100 m brasse Lilly King, Kelsi Dahlia, Mallory Comerford ou Townley Haas. 4 Australiens feront également partie de l’équipe : Jack Cartwright, Ariarne Titmus, Mitch Larkin et Shayna Jack. Côté Européens, on retrouvera 3 Polonais (Jan Switkowski, Kacper Majchrzak et Radoslaw Kawecki), un Britannique (Mark Szaranek) et un Danois (Anton Ipsen).

Composition officielle de l’équipe Cali Condors :

DC TRIDENT

Kaitlin Sandeno sera à la tête de l’équipe DC Trident, composée, elle aussi, de nombreux nageurs Américains. On retrouvera, entre autres, la superstar Katie Ledecky, mais aussi Cody Miller et Kevin Cordes. La grande surprise est le retour de l’Américaine Natalie Coughlin. Elle n’avait jamais pris officiellement sa retraite, mais n’avait plus participé à une compétition depuis 2016. Pendant ces dernières années, elle est cependant restée impliquée dans le sport en tant que commentatrice et directrice générale d’une équipe de natation Américaine. Coughlin a d’ailleurs déclaré qu’elle avait hâte de reprendre la compétition et qu’elle s’entraînait avec sérieux depuis six semaines. La nouvelle pépite de Hong Kong Siobhan Haughey, l’Australienne Brianna Throssell et le Français Jérémy Stravius, figurent aussi dans la liste de l’équipe DC Trident.

Composition officielle de l’équipe DC Trident :

Les équipes de l’ISL peuvent être composées de 28 nageurs maximum, il est donc possible de voir d’autres athlètes s’ajouter aux équipes qui n’ont pas encore atteint leur maximum, comme les Cali Condors, dans les prochaines semaines.

Les quatre dernières équipes seront annoncées très prochainement.

Calendrier officiel de l’édition 2019 de l’ISL :