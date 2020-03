L’Europa Si Ferma, Ma Il Golden Tour A Marsiglia é Confermato

Marsiglia- Francia

Gli organizzatori del FFN Golden Tour Camille Muffat hanno annunciato che il la seconda tappa del circuito, a Marsiglia, è da considerare per ora confermata.

La tappa dell’FFN Golden Tour Camille Muffat a Marsiglia è prevista dal 20 al 22 marzo e si svolgerà come da programma, ma a porte chiuse a questo punto. Il meet è un’opportunità di qualificazione olimpica per i nuotatori di tutto il mondo, almeno quelli che sono ancora in grado di arrivare fisicamente in Francia.

“Ad oggi, seguendo gli ordini prefetturali e al fine di prevenire la diffusione del virus covid-19, il Meeting Open Mediterranean avrà luogo a porte chiuse. Vi terremo aggiornati sull’evoluzione della situazione. “

Questo il post di Facebook degli organizzatori.

I Campionati Juniores francesi invece sono stati cancellati. L’evento era originariamente previsto dal 26 al 31 marzo.

La Federazione francese di nuoto (FFN) ha dichiarato di lavorare su ciò che questo significa per i nuotatori junior in termini di qualificazione per i campionati francesi, che sono ancora in programma per il 14 aprile – 18 aprile.

Nel resto d’Europa le misure di contenimento della Pandemia di COVID-19 hanno invece imposto l’annullamento di diversi Meeting e Competizioni. Lo Swim Open di Stoccolma il Danish Open, sono stati entrambi cancellati dalle rispettive federazioni.

Lituania

La federazione lituana di nuoto ha annunciato che i suoi campionati Open, vali per la qualifica olimpica e previsti per il 19-21 marzo presso la piscina di Kauna Girstutis, sono etichettati come “rimandati”.

Data la situazione di emergenza globale il governo lituano ha deciso che dal 13 marzo in poi, fino al 27 marzo tutti gli eventi sportivi, saranno vietati nel Paese.

Annullato anche il campionato lituano di nuoto Junior, che si sarebbe dovuto tenere ad Alytus dal 13 al 14 marzo.

Paesi Bassi

La Swim Cup all’Aia era originariamente fissata dal 3 al 5 aprile e la Swim Cup – Eindhoven era dal 9 al 12 aprile. Entrambe le gare sono state cancellate dalla Royal Dutch Swimming Federation (KNZB).

André Cats, direttore tecnico Olandese dichiara:

“Le procedure di selezione della federazione nuoto sono state duramente colpite dalle misure relative al coronavirus. Nei nostri piani, molti tentativi per la qualificazione avrebbero avuto luogo a marzo e aprile. Ora sarà più possibile e presto presenteremo nuove proposte ai nostri atleti e alla FINA che supporta il più possibile i preparativi per una partecipazione di successo a Tokyo. È fastidioso per i nostri atleti e allenatori, ma comprendono anche loro pienamente questa misura drastica. In realtà ci alleniamo anche per affrontare le battute d’arresto e gli imprevisti. Restiamo concentrati sempre sull’obiettivo. ”

Germania

Cancellato anche il Meeting Internazionale della città di Sindelfingen che si sarebbe dovuto svolgere sabato e domenica prossimi. I trials tedeschi sono fissati dal 30 aprile al 3 maggio e per ora non sono previste modifiche.

Cancellati anche Meeting e Qualifiche olimpiche fuori dall’europa in:

USA

Sud America

Africa

