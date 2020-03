Coronavirus: La Delegazione Italiana Non Parteciperà Alla Coppa LEN

Coronavirus ancora protagonista delle notizie sportive in Italia.

In un comunicato stampa la Federazione Italiana Nuoto ha annullato la convocazione degli atleti italiani per la Coppa LEN di fondo. La tappa si svolgerà ad Eilat domenica 8 Marzo.

Questa la comunicazione:

Considerate le restinzioni d’ingresso imposte dallo Stato d’Israele nei propri territori per la prevenzione della diffusione del Covid-19 che riguardano tutti i cittadini non israeliani provenienti dall’Italia, si comunica che la delegazione italiana non potrà partecipare alla prima tappa di Coppa Len di Eilat in programma il prossimo 8 marzo.