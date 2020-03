Coronavirus: In Spagna Tutti Gli Eventi Sportivi A Porte Chiuse

L’emergenza coronavirus arriva anche in Spagna.

Il governo spagnolo ha annunciato che tutti gli eventi sportivi saranno chiusi al pubblico almeno fino al 5 aprile, nel tentativo di frenare la diffusione del virus.

L’annuncio arriva dopo che il presidente Pedro Sánchez, ha annunciato un “piano d’azione” che sarà diffuso questa settimana. Un’altra misura che viene attuata nell’ambito di questo piano è il divieto di tutti i voli tra l’Italia e la Spagna fino al 25 marzo.

La dichiarazione rilasciata oggi a tutte le federazioni sportive spagnole dal Consiglio superiore dello sport spagnolo (CSD) recita:

“In vista dell’evoluzione della situazione generata dalla trasmissione del Covid-19, il Governo adotterà martedì una batteria di misure preventive. Tutte le competizioni sportive, professionali e non, statali e internazionali sono celebrate a porte chiuse”.

Anche la Federazione Reale Spagnola di Nuoto ha pubblicato oggi sul suo sito web una dichiarazione che illustra le misure che adotterà per le prossime competizioni.

Le misure sono:

sospensione dei Campionati Spagnoli di Nuoto Invernale di categoria giovanile

Tutti i Campionati Nazionali di Pallanuoto si svolgeranno a porte chiuse

Non sono state divulgate al momento le modalità per lo svolgimento degli Open di Spagna. La manifestazione è evento di qualificazione olimpica. L’evento è in programma dal 4 all’8 Aprile e per ora non si sa se verrà svolto a porte chiuse o rinviato.