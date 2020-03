Atleti di Interesse Nazionale Possono Tornare Ad Allenarsi Nel Lazio

Gli atleti di interesse nazionale, a partire da domani, potranno tornare ad allenarsi nella regione Lazio.

Lo ha deciso la Regione, con un ordinanza che specifica gli esentati da quarantena. Tenuto conto delle disposizioni del Capo della Protezione Civile, l’organo di governo regionale ha aggiornato il provvedimento emesso ieri.

L’ordinanza firmata oggi va a precisare i casi in cui la misura della quarantena per coloro che provengono dalle ‘zone rosse’ non si applica.

Va inoltre a toccare e chiarire alcuni aspetti importanti riguardanti chi pratica sport a livello professionistico.

Si legge nel testo dell’ordinanza (data 09/03/2020):

Gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono autorizzati a svolgere sedute di allenamento presso impianti sportivi (con le modalità indicate dall’art. 2, lett. g del DPCM 8 marzo 2020).

Le modalità indicate dall’art. 2 lett. 9 del DPCM 8 Marzo 2020, riguarda lo svolgimento degli allenamenti in impianti “a porte chiuse”.

Da domani 10 Marzo, dunque, gli azzurri che si allenano nel Lazio potranno riprendere il loro programma di allenamento e preparazione atletica.

Oggi pomeriggio, la Federazione Italiana Nuoto ha statuito la sospensione di tutti gli eventi nazionali. Ha inoltre disposto la cancellazione della partecipazione della squadre nazionali delle varie discipline federali alle competizioni internazionali sino a nuovo avviso.

SOSPESI TUTTI GLI EVENTI NAZIONALI

la FIN ha statuito in primo luogo la sospensione di tutti gli eventi nazionali. Il motivo è l’impossibilità di garantire agli atleti continuità ed omogeneità negli allenamenti, in virtù del DPCM 8 Marzo e delle successive ordinanze regionali.

Viene stabilito quanto segue:

In considerazione dei limiti imposti, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020 e dalle differenti ordinanze emanate dalle Regioni e dai Comuni, anche in difformità al citato Decreto; valutata la conseguente impossibilità di garantire continuità e omogeneità alla preparazione degli atleti nel territorio nazionale, la Federazione Italiana Nuoto comunica di aver disposto la sospensione dei seguenti eventi nazionali:

Campionati nazionali di pallanuoto di serie A1 maschili e femminili sino a nuovo avviso

assoluti indoor open di tuffi previsti dal 13 al 15 marzo a Torino

Campionati assoluti indoor di nuoto di fondo previsti il 15 e 16 marzo a Riccione

Assoluti di nuoto previsti dal 17 al 21 marzo e Finale del Campionato nazionale a squadre di nuoto

Coppa Brema del 22 marzo, entrambi a Riccione;

Criteria nazionali giovanili di nuoto previsti dal 3 all’8 aprile a Riccione;

Campionati nazionali categorie esordienti A e ragazze di nuoto sincronizzato previsti a Roma il 4 e 5 aprile.

AZZURRI FUORI DALLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

E’ stata anche decisa la cancellazione della partecipazione delle squadre nazionali agli eventi internazionali.

Nella parte finale del comunicato si legge:

Cancellata altresì la partecipazione della squadre nazionali delle varie discipline federali alle competizioni internazionali sino a nuovo avviso.

Il comunicato stampa di oggi si chiude così:

La Federazione Italiana nuoto – ribadendo l’ossequioso e scrupoloso rispetto delle direttive governative – comunicherà a breve come intende procedere per quanto riguarda i possibili adeguamenti del calendario delle competizioni nazionali e i criteri di partecipazione alle attività nazionali e internazionali.