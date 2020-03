Allenamenti Possono Riprendere. Per Chi? Lo Specifica La FIN

Gli allenamenti possono riprendere.

Per chi?

Andiamo per ordine.

Ieri sera è stato firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il provvedimento che estende a partire da oggi, a tutto il territorio italiano le misure inizialmente previste per la Regione Lombardia e 14 province del Nord.

Il nuovo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo all’art. 1, punto 3, lettera d) prevede:

“gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali (…)”

Secondo la lettera della disposizione normativa, dunque, alcune tipologie di atleti sono parzialmente esentati dai divieti presenti nel decreto.

Quali sono gli atleti di interesse nazionale?

Con una nota pubblicata oggi pomeriggio, la Federazione Italiana Nuoto ha indicato quali sono gli atleti rientranti nella categoria, e dunque, nella deroga.

La Federazione Italiana Nuoto comunica che sono da considerarsi “atleti di interesse nazionale”:

gli atleti tesserati che abbiano partecipato o siano qualificati ad un Campionato Nazionale in una disciplina federale in qualsiasi categoria d’età, ad esclusione della categoria Esordienti.

Porte riaperte dunque, ma solo per questi atleti, che possono far parte delle categorie Ragazzi/e, Juniores, Cadetti/e, Assoluti.

Gli allenamenti dovranno in ogni caso svolgersi in impianti non aperti al pubblico, per il quale il divieto continua a sussistere.