La composition des 4 dernières équipes de l’ISL dévoilée

L’International Swimming League a révélé cette semaine la composition des 4 dernières équipes qui s’affronteront lors de la première édition de ce nouveau format de compétition. Les équipes annoncées sont deux équipes européennes : London Roar et Team Iron, et deux équipes américaines : LA Current et NY Breakers. L’ISL avait déjà dévoilé la composition de ses 4 premières équipes la semaine dernière.

LA CURRENT

Les LA Current sont dirigés par Lenny Krayzelburg, quadruple Champion olympique, et les leaders sont les Américains Ryan Murphy et Kathleen Baker. Cette équipe, basée aux Etats-Unis, est composée de nombreux nageurs américains, parmi lesquels Nathan Adrian, de retour dans les bassins après avoir révélé être atteint d’un cancer des testicules il y a quelques mois, le multiple médaillé Olympique Matt Grevers, Leah Smith, Tom Shields ou encore Chase Kalisz. Du côté des nageurs internationaux, on retrouvera, entre autres, le Brésilien Felipe Lima, l’Egyptienne Farida Osman, et la Française Béryl Gastaldello.

Composition officielle de l’équipe LA Current

NEW YORK BREAKERS

La dernière équipe américaine annoncée est celle des New York Breakers, dirigée par Tina Andrew. Là encore, on retrouve beaucoup de nageurs américains emmenés par le capitaine d’équipe Michael Andrew, bien que l’équipe soit un peu plus hétérogène que la première en terme de nationalités. Du côté américain, on peut citer, entre autres, Lia Neal, Haley Black, et Jacob Pebley. Les NY Breakers pourront compter sur de nombreux nageurs internationaux, comme la Danoise Pernille Blume, le Sud-Africain Brad Tandy, la Britannique Alys Thomas ou encore la Française Lara Grangeon.

Composition officielle de l’équipe NY Breakers

TEAM IRON

La Team Iron est dirigée par la Iron Lady (Dame de Fer) en personne, Katinka Hosszu. Celle-ci est à la fois la directrice générale et l’une des athlètes qui nagera dans l’équipe. La plupart de l’équipe, essentiellement composée de nageurs hongrois, avait déjà été annoncée sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, les nouvelles pépites de la natation Hongroise Kristof Milak et Ajna Késely. Deux noms viennent s’ajouter à la liste déjà connue : Veronika Andrusenko et Maddie Groves, qui avait remporté l’argent à Rio sur 200 m papillon. L’équipe accueillera également, entre autres, le Suisse Jérémy Desplanches, la Néerlandaise Ranomi Kromowidjojo et le Russe Vladimir Morozov.

Composition officielle de l’équipe Team Iron

LONDON ROAR

Pour terminer, la dernière équipe annoncée est celle des London Roar, dirigé par Rob Woodhouse. Comme son nom l’indique, cette équipe est basée en Grande-Bretagne, et son capitaine n’est autre que le recordman du monde du 50 et 100 m brasse Adam Peaty. De nombreux nageurs Britanniques ont d’ailleurs rejoint cette équipe, comme le Champion du monde 2015 James Guy, Siobhan-Marie O’Connor, Duncan Scott, ou Sarah Vasey. Les London Roar pourront également compter sur une forte présence australienne, avec entre autres Cate Campbell, Kyle Chalmers, Cameron McEvoy et Emma Mckeown.

Les équipes de l’ISL peuvent être composées de 28 nageurs maximum, il est donc possible de voir d’autres athlètes s’ajouter aux équipes qui n’ont pas encore atteint leur maximum dans les prochaines semaines.

Calendrier officiel de l’édition 2019 de l’ISL :