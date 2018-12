Anteprime Mondiale: Le Possibilità Italiane Nei 400 E 1500 Sl Maschili

Con la collaborazione di James Sutherland

Il Campione del Mondo dei 200/400 e 1500 stile libero maschili del 2016, Park Tae Hwan non ci sarà ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou.

La sua assenza apre molte possibilità, soprattutto per gli italiani.

400 STILE LIBERO MASCHILE

World Record: 3:32.25, Yannick Agnel (FRA) 2012

Record dei Campionati: 3:34.32, Péter Bernek (USA) 2014

(USA) 2014 Campione del 2016: Park Tae-Hwan (KOR), 3:34.59

Mentre i giochi sembrano abbastanza chiusi per la distanza più lunga, il 400 stile libero maschile ha molti nuotatori con possibilità di podio.

Il russo Aleksandr Krasnykh arrivato secondo nel 2016, dietro Park, ha nuotato ai campionati russi il tempo di 3:36.84.

Subito dopo Krasnukh c’è il connazionale Martin Malyutin con 3:37.84.

Sotto i 3:40, presenti ai Campionati in vasca corta, c’è poi Gabriele Detti.

Detti al trofeo Nico Sapio, ha nuotato i 400 stile libero in 3:39.08. ed è certamente una minaccia per possibili aspiranti alla medaglia.

In corsa per l’oro ci sono anche l’americano Zane Grothe ed il cinese Sun Yang.

Quest’ultimo è il vincitore degli ultimi tre titoli mondiali in vasca lunga ed il campione olimpico del 2012. Non ci sono riferimenti cronometrici in vasca corta, ma agli ultimi Giochi Asiatici ha nuotato in lunga il tempo di 3:42.92.

Subito dopo gli under 3:40 nel ranking mondiale stagionale si colloca Matteo Ciampi.

Matteo Ciampi ha nuotato i 400 metri sia al Trofeo Nico Sapio di Genova che ai Campionati Assoluti in vasca corta. A Genova toccò la piastra in 3:40.69 che è il suo personal best.

Dovendo fare una previsione basandoci sui personali, verrebbe scavalcato da Henrik Christiansen che vanta un personale di 3:37.26 (anche se quest’anno il suo migliore è di 3:41.71) e da Mykhailo Romanchuk.

Previsione 400 metri stile libero maschili

1500 METRI STILE LIBERO MASCHILE

Anche in Cina si vedrà la battaglia tra Gregorio Paltrinieri e Mykhailo Romanchuk. I due hanno nuotato fianco a fianco per la maggior parte della finale del Campionato del Mondo 2017. Poi, come sappiamo, Gregorio ha tirato fuori il meglio vincendo il titolo mondiale. Insieme detengono i quattro tempi più veloci all time, ma Paltrinieri è l’unico uomo ad aver rotto il muro dei 14:10, con il suo Record Del Mondo di 14:08.06.

Paltrinieri è andato a medaglia in tre edizioni consecutive dei campionati in vasca corta. Ha vinto l’oro nel 2014 ed oggi siede in cima alla classifica mondiale stagionale

Romanchuk quest’anno è stato poco più di un secondo sopra il tempo di Gregorio, ma ricordiamo tutti lo sprint dell’ucraino agli Europei in vasca corta di Copenhagen, a Dicembre 2017.

Se Paltrinieri e Romanchuk sono i favoriti per il titolo, almeno sulla carta, attenzione all’americano Grothe.

Non ci sono dati riferiti alla vasca corta, ma Grothe lo scorso dicembre ha stampato la nuotata più veloce della storia nelle 1650 yard.

Grothe inoltre, ha dalla sua parte l’argento vinto ai Pan Pacifici con il tempo (in vasca lunga) di 14:48.40, che convertito in corta, sarebbe di 14:23.30.

Non dimentichiamo ovviamente Sun Yang. Sun ha avuto ottimi tempi nei 200 e nei 400 metri, ma nei 1500 è dal 2014 che non scende sotto i 14:50, almeno in vasca lunga.

Nelle previsioni si inserisce Henrik Christiansen. Quinto ai Mondiali in corta del 2016, l’anno scorso ha nuotato in una tappa di Coppa del Mondo un 14: 21.53. Quest’anno il suo migliore è 14: 34.51 ed è collocato al settimo posto nella classifica mondiale stagionale.

Tra i nuotatori presenti ai Mondiali cinesi è però quarto e questo lo colloca tra i possibili aspiranti al podio.

PREVISIONI 1500 METRI STILE LIBERO MASCHILE

ANTEPRIME SWIMSWAM ITALIA