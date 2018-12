Hangzhou: Chad Le Clos Presente. Le Sfide Della Farfalla Maschile

Lo stile farfalla ai Mondiali in vasca corta avrà i suoi massimi esponenti: il brasiliano Nicholas Santos, il sudafricano Chad Le Clos, l’americano Caeleb Dressel. Ci saranno anche Daiya Seto ed il francese Mehdy Metella.

50 metri farfalla maschili

L’unico uomo ad aver abbattuto il muro dei 22 secondi in questa stagione è Nicholas Santos.

il 38enne Nicholas Santos durante la tappa a Budapest della FINA World Cup, nei 50 metri farfalla stabiliva il nuovo Record del Mondo con il tempo di 21.75.

A contrastare il campione brasiliano c’è il 19enne Michael Andrew, che quest’anno ha realizzato il suo personale di 22.32.

Sempre dall’America arriva un altro probabile campione del mondo: Caeleb Dressel.

Dressel ai Mondiali di Budapest nuotò il tempo di 22.76, che in vasca corta si convertirebbe in un solido 22.00. Non dimentichiamo certo di includere nella rosa dei possibili vincitori dell’evento il russo Vlad Morozov. Morozov durante la Coppa del Mondo ha siglato il nuovo record nazionale russo nei 50 metri farfalla con il tempo di 22.17.

Chad Le Clos è il detentore del titolo e quest’anno ha già nuotato in questa specialità un interessante 22.09.

Precisiamo che fonti brasiliane hanno riferito a SwimSwam che Cesar Cielo non gareggerà nei 50 farfalla.

Previsioni per i 50 farfalla maschili

100 FARFALLA MASCHILI

Per l’americano Caeleb Dressel non ci sono riferimenti cronometrici in vasca corta da 25 metri. Possiamo prendere come dato per azzardare una previsione soltanto il tempo realizzato a Budapest nel 2017.

Ai mondiali di Budapest, Dressel conquistò il titolo mondiale con il tempo di 49.86, a pochi centesimi dal record mondiale di Michael Phelps.

Se convertissimo quel tempo in vasca corta, uscirebbe un 48.46 che lo porterebbe in lizza per l’alloro mondiale.

Tra gli europei con possibilità di medaglia c’è il francese Mehdy Metella con il suo 49.71 nuotato in Coppa del Mondo.

L’azzurro Matteo Rivolta arriva ad Hangzhou con un personale di 49.54 ed un migliore stagionale di 50.82, nuotato al Trofeo Nico Sapio di Genova poche settimane fa.

La finale dei 50 metri dovrebbe essere assolutamente alla sua portata. Una volta in finale si sa che le due vasche in qualsiasi stile possono riservare molte sorprese.

Fonti brasiliane dicono SwimSwam Nicholas Santos non correrà i 100 fly.

Previsioni per 100 farfalla maschile:

200 METRI FARFALLA MASCHILI

Nel ranking mondiale stagionale, Chad Le Clos è posizionato al secondo posto nei 200 metri farfalla.

Il Campione del mondo in carica dovrà difendere il titolo contro colui che detiene la prima prestazione mondiale stagionale, il giapponese Daiya Seto. Il suo 1:49.87, lo definisce come leader mondiale, ma detiene un personale di 1:48.92. Questo lo rende il secondo performer all time, dietro Le Clos.

Nessun altro ha nuotato sotto l’1:50 quest’anno. Unico a poter rovinare la festa potrebbe essere il cinese Li Zhuhao che quest’anno ha stabilito il suo personal best, 1:50.92.

Tra i primi 5 al mondo c’è anche il giapponese Yuya Yajima con il tempo nuotato alla Coppa del Mondo FINA di 1: 51.80

Previsioni per 200 metri farfalla maschile:

