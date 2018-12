Mondiali Hangzhou: La Guida Agli Orari, Programma Gare E Info Complete

Headed To Hangzhou: Dutch Dames Dominant in Women’s Sprint Freestyles Dutch racer Ranomi Kromowidjojo has been red-hot over the World Cup, giving her ‘favorite’ status in at least one of the sprint freestyle events in Hangzhou.

Brasil lleva un gran equipo de 20 nadadores al mundial de Hangzhou Brasil lleva un equipo plagado de estrellas al mundial de Hangzhou, formado por 20 nadadores. Habrá que prestar especial atención a la calidad de sus relevos. Foto del relevo 4×100 libre que fue subcampeón mundial en 2017.

Venezuela Sends 6 To 2018 Short Course Worlds Venezuela has announced a six-person roster for the 2018 Short Course World Championships, including 2016 Olympians Carlos Claverie and Cristian Quintero.

Sebastian Heads Argentina’s SC Worlds Roster; Pignatiello Absent Setter of four Argentine short course records this year alone, Julia Sebastian will lead Argentina’s roster to Short Course Worlds. 18-year-old distance star Delfina Pignatiello won’t make the trip to Hangzhou.