WATCH: Daniel Wiffen Obliterates 800 Free WR on Final Night of 2023 SC Euros (Race Videos)

2023 EUROPEAN SHORT COURSE SWIMMING CHAMPIONSHIPS

The final night of the 2023 European Short Course Championships did not disappoint, as it was highlighted by Daniel Wiffen’s amazing 800 freestyle world record. Catch up on all the action that unfolded tonight with these race videos, thanks to Mr. Carter (@NelsonCarterJr) on Twitter:

MEN’S 100 INDIVIDUAL MEDLEY – FINALS

World Record: Caeleb Dressel (USA) – 49.28 (2020)

European Record: Vlad Morozov (RUS) – 50.26 (2018)

SC Euros Record: Peter Mankoc (SLO) – 50.76 (2009)

Top 8:

Bernhard Reitshammer (AUT) – 51.39 Noe Ponti (SUI) – 51.62 Andreas Vazaios (GRE) – 51.91 Giovanni Izzo (ITA) – 51.99 Joe Litchfield (GBR) – 52.03 Heiko Gigler (AUT) – 52.31 Miroslav Knedla (CZE) – 52.49 Ronny Brannkarr (FIN) – 52.61

MEN’S 50 BREASTSTROKE – FINALS

World Record: Huseyin Sakci (TUR) – 24.95 (2021)

European Record: Huseyin Sakci (TUR) – 24.95 (2021)

SC Euros Record: Ilya Shymanovich (BUL) – 25.25 (2021)

Top 8:

WOMEN’S 200 FREESTYLE – FINALS

World Record: Siobhan Haughey (HGK) – 1:50.31 (2021)

European Record: Sarah Sjostrom (SWE) – 1:50.43 (2017)

SC Euros Record: Federica Pellegrini (ITA) – 1:51.17 (2009)

Top 8:

MEN’S 200 BACKSTROKE – FINALS

World Record: Mitch Larkin (AUS) – 1:45.63 (2015)

European Record: Arkady Vyatchanin (SRB) – 1:46.11 (2009)

SC Euros Record: Kliment Kolesnikov (RUS) – 1:48.02 (2017)

Top 8:

CE (25M) – 🏊‍♂️ 200M DOS 🥇 Lorenzo Mora 🇮🇹 1:48.43 NR

🥈 Luke Greenbank 🇬🇧 1:48.53 NR

🥉 Mewen Tomac 🇫🇷 1:48.55 RF

5. Yohann Ndoye-Brouard 🇫🇷 1:50.35 #LENOtopeni2023 #Natation

pic.twitter.com/B9WooFPIFY — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 10, 2023

WOMEN’S 400 FREESTYLE – FINALS

World Record: Li Bingjie (China) – 3:51.30 (2022)

European Record: Mireia Belmonte (Spain) – 3:54.52 (2013)

SC Euros Record: Camile Muffat (France) – 3:54.85 (2012)

Top 8:

MEN’S 400 INDIVIDUAL MEDLEY – FINALS

World Record: Daiya Seto (Japan) – 3:54.81 (2019)

European Record: Ilya Borodin (Russia) – 3:56.47 (2021)

SC Euros Record: Laszlo Cseh (Hungary) – 3:57.27 (2009)

Top 8:

CE (25M) – 🏊‍♂️ 400M 4 NAGES 🥇 Alberto Razzetti 🇮🇹 3:57.01 CR NR

🥈 Duncan Scott 🇬🇧 4:00.17

🥉 Apostolos Papastamos 🇬🇷 4:05.19#LENOtopeni2023 #Natation

pic.twitter.com/tA7rxtqWfb — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 10, 2023

WOMEN’S 50 BREASTSTROKE – FINALS

World Record: Ruta Meilutyte (LTU) – 28.37 (2022)

European Record: Ruta Meilutyte (LTU) – 28.37 (2022)

SC Euros Record: Benedetta Pilato (ITA) – 28.98 (2023)

Top 8:

Benedetta Pilato (ITA) – 28.86 *Championship Record* Eneli Jefimova (EST) – 29.12 Jasmine Nocentini (ITA) & Imogen Clark (GBR) – – Veera Kivirinta (FIN) – 29.79 Andrea Podmanikova (SVK) – 29.98 Silje Rongevaer Slyngstadli (NOR) – 30.19 Diana Petkova (BUL) – 30.24

MEN’S 100 FREESTYLE – FINALS

World Record: Kyle Chalmers (AUS) – 44.84 (2021)

European Record: Amaury Leveaux (FRA) – 44.94 (2008)

SC Euros Record: Amaury Leveaux (FRA) – 44.94 (2008)

Top 8:

CE (25M) – 🏊‍♂️ 100M NAGE LIBRE 🥇 Maxime Grousset 🇫🇷 45.46

🥈 Alessandro Miressi 🇮🇹 45.51 NR

🥉 David Popovici 🇷🇴 46.05 #LENOtopeni2023 #Natation

pic.twitter.com/tMNJTZVZ3w — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 10, 2023

WOMEN’S 50 BUTTERFLY – FINALS

World Record: Therese Alshammar (SWE) – 24.38 (2009)

European Record: Therese Alshammar (SWE) – 24.38 (2009)

SC Euros Record: Sarah Sjostrom (SWE) – 24.50 (2021)

Top 8:

MEN’S 800 FREESTYLE – FINALS

World Record: Grant Hackett (AUS) – 7:23.42 (2008)

European Record: Daniel Wiffen (IRL) – 7:25.96 (2022)

SC Euros Record: Gregorio Paltrinieri (ITA) – 7:27.94 (2021)

Top 8:

Daniel Wiffen (IRL) – 7:20.46 *WORLD RECORD* David Aubry (FRA) – 7:30.32 Mykhailo Romanchuk (UKR) – 7:31.20 Victor Johansson (SWE) – 7:33.11 Lucca De Tullio (ITA) – 7:34.08 Dimitrios Markos (GRE) – 7:36.46 Felix Auboeck (AUT) – 7:38.26 Nathan Wiffen (IRL) – 7:39.99

CE (25M) – 🏊‍♂️ 800M NAGE LIBRE 🥇 Daniel Wiffen 🇮🇪 7:20.46 WR

🥈 David Aubry 🇫🇷 7:30.32 RP

🥉 Mykhailo Romanchuck 🇺🇦 7:31.20 #LENOtopeni2023 #Natation

pic.twitter.com/IOwRI26aKQ — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 10, 2023

MIXED 4×50 MEDLEY RELAY – FINALS

World Record: United States – 1:35.15 (2022)

European Record: Italy – 1:36.01 (2022)

SC Euros Record: Netherlands – 1:36.18 (2021)

Top 8: