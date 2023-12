WATCH: 200 Fly NAG Records Fall on Final Night of Winter Juniors East (Race Videos)

2023 SPEEDO WINTER JUNIOR CHAMPIONSHIPS – EAST

Day four of the 2023 Winter Juniors (East) meet was highlighted by Thomas Heilman‘s 15-16 national age group (NAG) record in the 200 butterfly, and Alex Shackell‘s NAG record in the same event for the 17-18 age group.

GIRLS 1650 FREESTYLE – FINALS

Meet Record: 15:26.17, Katie Grimes (2022)

(2022) 13-14 NAG Record: 15:52.84, Claire Weinstein (2021)

(2021) 15-16 NAG Record: 15:15.17, Katie Ledecky (2013)

17-18 NAG Record: 15:13.30, Katie Ledecky (2014)

Top 8:

Kayla Han (CSC) – 16:00.74 Kate Hurst (SCAR) – 16:08.25 Lexie Ward (CSC) – 16:17.93 Chloe Kim (SCAR) – 16:25.35 Emma Reiser (SA) – 16:31.26 Kylie McMurray (GPAC) – 16:35.30 Clara Renner (SAC) – 16:35.45 Neala Klein (BSS) – 16:38.66

BOYS 1650 FREESTYLE – FINALS

Meet Record: 14:37.91, Michael Brinegar (2017)

13-14 NAG Record: 15:00.95, Luka Mijatovic (2023)

15-16 NAG Record: 14:37.86, Liam Custer (2020)

17-18 NAG Record: 14:34.22, PJ Ransford (2015)

Top 8:

GIRLS 200 BACKSTROKE – FINALS

Meet Record: 1:48.32, Bella Sims (2022)

13-14 NAG Record: 1:50.95, Charlotte Crush (2023)

15-16 NAG Record: 1:48.30, Regan Smith (2018)

17-18 NAG Record: 1:47.16, Regan Smith (2019)

Top 8:

Leah Shackley (BRY) – 1:50.21 Charlotte Crush (LAK) – 1:52.67 Audrey Derivaux (JW) – 1:52.75 Sarah Rodrigues (JAC) – 1:54.81 Lillie Nesty (GSC) – 1:55.12 Haley McDonald (LAK) – 1:55.24 Roos Rottink (MTAC) – 1:55.26 Kayman Neal (MAC) – 1:55.71

BOYS 200 BACKSTROKE – FINALS

Meet Record: 1:39.62, Daniel Diehl (2022)

13-14 NAG Record: 1:43.15, Michael Andrew (2014)

15-16 NAG Record: 1:40.88, Maximus Williamson (2022)

17-18 NAG Record: 1:37.35, Ryan Murphy (2014)

Top 8:

GIRLS 100 FREESTYLE – FINALS

Meet Record: 46.29, Abbey Weitzeil (2014)

13-14 NAG Record: 47.67, Claire Curzan (2019)

(2019) 15-16 NAG Record: 47.23, Claire Curzan (2020)

(2020) 17-18 NAG Record: 46.09, Simone Manuel (2015)

Top 8:

BOYS 100 FREESTYLE – FINALS

Meet Record: 41.23, Ryan Hoffer (2015)

13-14 NAG Record: 43.51, Thomas Heilman (2021)

15-16 NAG Record: 41.96, Kaii Winkler (2023)

17-18 NAG Record: 41.23, Ryan Hoffer (2015)

Top 8:

Thomas Heilman (CA-Y) – 42.00 Devin Dilger (OLY) – 42.72 Lucca Battaglini (ECA) – 42.88 Spencer Nicholas (NAC) – 43.37 Jason Zhao (RAYS) – 43.46 Johnny Crush (LAK) – 43.50 Luke Bedsole (HSA) – 43.67 Austin Carpenter (COA) – 43.83

GIRLS 200 BREASTSTROKE – FINALS

Meet Record: 2:06.02, Alex Walsh (2018)

13-14 NAG Record: 2:10.22, Allie Szekely (2012)

15-16 NAG Record: 2:06.45, Alex Walsh (2018)

17-18 NAG Record: 2:05.68, Ella Nelson (2020)

Top 8:

BOYS 200 BREASTSTROKE – FINALS

Meet Record: 1:52.12, Josh Matheny (2019)

13-14 NAG Record: 1:55.52, Reece Whitley (2014)

15-16 NAG Record: 1:52.37, Reece Whitley (2016)

17-18 NAG Record: 1:51.38, Josh Matheny (2020)

Top 8:

GIRLS 200 BUTTERFLY – FINALS

Meet Record: 1:51.06, Bella Sims (2022)

13-14 NAG Record: 1:55.29, Tess Howley (2019)

15-16 NAG Record: 1:51.24, Regan Smith (2018)

17-18 NAG Record: 1:50.85, Claire Curzan (2022)

Top 8:

BOYS 200 BUTTERFLY – FINALS

Top 8: