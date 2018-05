Saint-Raphaël 2018 : Charlotte Bonnet marque le jour 5

Championnats de France Elite de Saint-Raphaël

Mardi 22 au dimanche 27 mai, 2018

Stade Nautique Alain Chateigner

50m

Séries à 9h / finales samedi 15h30 ; dimanche 17h45

Qualificatifs pour l’Euro 2018

Diffusé sur beIN SPORTS

Site des championnats

Start-listes

Résultats

Jour 5

Après 5 jours à Saint-Raphaël, la liste des qualifiés pour les Championnats d’Europe à Glasgow compte 23 athlètes :

Les règles de sélection aux épreuves individuelles pour les Championnats d’Europe 2018 à Glasgow sont : « Seront proposés à la sélection les quatre premiers nageurs qui auront réalisés, à l’issue des séries le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous et qu’ils se classent en finale dans les 4 premiers nageurs sélectionables en Equipe de France de la dite épreuve. »

1500m Nage Libre Dames

Euro 2018 : 16:28.00 en série ; top-4 en finale

Sharon van Rouwendaal (NED) (Montpellier Métropole Natation) 16:29.98 Lara Grangeon (CN Calédoniens Pôle / France Natation Course Nice) 16:35.91 Julie Berthier (Mulhouse ON) 16:41.15 Lisa Pou (AS Monaco Natation) 16:50.01

Le temps pour se qualifier pour les Euro dans le 1500 m nage libre a été ambitieux et aucune nageuse française n’a réussi cette performance. La plus rapide en série était Julie Berthier avec 16:47.81, plus de 19 secondes en-dehors de considération. En finale, la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal (16:29.98) a fini largement devant le champs français. Lara Grangeon (deuxième avec 16:35.91) a gagné le titre de championne de France devant Berthier (16.41.15) et Lisa Pou (16:50.01).

50m Brasse Messieurs

Euro 2018 : 27.64 en série ; top-4 en finale

Théo Bussière (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 27.80 Thomas Oswald (Dauphins Toulouse OEC / Pôle Espoirs Natation Course Toulouse) 28.38 Thibaut Capitaine (Cergy Pontoise Natation) 28.52

Théo Bussière a déclenché son deuxième titre de champion de France avec 27.80 en finale du 50 m brasse. Déjà qualifié pour Glasgow sur le 100 m brasse, il a échoué une deuxième qualification parce qu’il lui manquait 30 secondes (il a nagé 27.94 en série). Thomas Oswald, venu avec une MPP de 29.15, a fait une temps de 28.55 en série et de 28.38 en finale pour s’emparer d’une médaille d’argent. Thibaut Capitaine a été troisième avec un temps de 28.52.

Dans la finale B, Mateo Girardet de Mulhouse a baissé le record MPF17 de 00.04, en se plaçant deuxième derrière le Tunisien Wassim Elloumi (deuxième dans la finale A en 2017). Girardet a ainsi effacé un record (28.93) de Jean Dencausse qui durait depuis 2014. Le troisième dans cette finale B était Thomas Boursac Cervera Lortet, vice-champion dans cette épreuve en 2017 et médaillé d’or au 200 m brasse cette année.

200m 4 Nages Dames

Euro 2018 : 2:14.99 en série ; top-4 en finale

Fantine Lesaffre (Montpellier Métropole Natation / Pôle France Natation Course Marseille) 2:12.26 Cyrielle Duhamel (Stade Béthune Pélican Club) 2:12.68 Camille Dauba (CN Sarreguemines) 2:18.25

Fantine Lesaffre a décroché son quatrième titre national de ces championnats et sa deuxième qualification automatique pour Glasgow, en remportant le 200 m 4 nages en 2:12.26 (avec 2:14.20 en série). Cyrielle Duhamel ne s’est pas qualifiée pour les Championnats d’Europe mais elle a fait une belle course. Menée de 1.8 seconde après la brasse, elle a fini avec un nage libre de 30.6, soit 1.4 secondes plus rapide que celui de Lesaffre. Toutes les deux ont amélioré leurs records personnels en nageant sous la barre de 2:13 pour la première fois.

200m Dos Messieurs

Euro 2018 : 2:00.42 en série ; top-4 en finale

Le podium entier du 200m dos a décroché son billet pour les Championnats d’Europe. Geoffroy Mathieu a conservé son titre avec 1:58.84 en finale, grâce à une dernière longueur en 29.3 secondes pour devancer Maxence Orange. Orange s’était qualifié premier en série avec 1:58.76 devant Mathieu (1:59.17) et Paul-Gabriel Bedel (1:59.53), tous les trois sous le temps de qualification de 2:00.42.

L’Amiénois Mewen Tomac a baissé son propre MPF17 de .04, avec 2:01.27 en finale pour la 5e place au 100 m Free

100 m freestyle dames

Euro 2018 : 54.91 en série ; top-4 en finale

Charlotte Bonnet (Olympic Nice Natation / Pôle France Natation Course Nice) 52.74 Marie Wattel (Montpellier Métropole Natation) 53.53 Margaux Fabre (Canet 66 Natation) 54.48 Béryl Gastaldello (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 54.67 Assia Touati (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 55.27

Charlotte Bonnet a pulvérisé son propre Record de France dans le 100 nage libre et est montée à la 3e place mondiale cette saison, avec un incroyable temps de 52.74 en finale. La niçoise, protégée de Fabrice Pellerin, s’était qualifiée pour les Championnats d’Europe en série avec 53.37. En finale, elle a été plus rapide sur les deux longueurs, partant avec un temps de 25.41 et revenant avec un temps de 27.33. Seules les sœurs Campbell d’Australie ont affiché des temps plus rapides durant cette saison.

Bonnet est numéro 3 mondiale, derrière les sœurs Campbell et devant Sarah Sjostrom pour la saison 2017-2018.

Bonnet a beaucoup progressé ces deux dernières années, elle a fait une progression fulgurante en nage libre. Elle a d’abord pulvérisé la barrière des 54 secondes aux Championnats de France en 2016, meeting de sélection pour les Jeux olympiques de Rio.

Voici ces temps depuis mars 2016 :

Temps Dates Lieux 52.74 26/05/2018 SAINT-RAPHAEL 53.36 08/04/2018 MARSEILLE 53.37 26/05/2018 SAINT-RAPHAEL 53.65 27/05/2017 SCHILTIGHEIM 53.72 20/01/2018 GENEVE 53.77 27/07/2017 BUDAPEST 53.80 05/06/2016 MONACO 53.87 04/02/2018 NICE 53.93 10/08/2016 RIO DE JANEIRO 53.93 03/04/2016 MONTPELLIER 53.97 30/04/2017 AMIENS

Le 100 nage libre dames était la deuxième épreuve de suite où tout le podium s’est qualifié pour Glasgow. Marie Wattel, qui a fini avec une MPP de 53.53, a nagé 53.76 en série. Margaux Fabre a décroché son billet avec un 54.60 en série. Elle aussi a fini avec une MPP : 54.48.

Tableau n°1: Standards des temps individuels de qualification

Women Event Men 25.33 50m freestyle 22.35 54.91 100m freestyle 49.17 2:00.06 200m freestyle 1:48.29 4:10.48 400m freestyle 3:49.46 8:34.96 800m freestyle 7:57.62 16:28.00 1500m freestyle 15:07.71 28.48 50m dos 25.20 1:01.44 100m dos 54.86 2:13.03 200m dos 2:00.42 31.14 50m brasse 27.64 1:08.79 100m brasse 1:01.30 2:28.59 200m brasse 2:12.75 26.14 50m papillon 23.60 59.11 100m papillon 52.78 2:11.85 200m papillon 1:58.11 2:14.99 200m 4 nages 2:01.34 4:43.42 400m 4 nages 4:19.82

Tableau n°2: Standards des temps de qualification en relais