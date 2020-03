Olimpiadi di Tokyo: Fermato Il Tour Della Torcia Olimpica In Grecia

Il Comitato Olimpico Ellenico (HOC) ha deciso di sospendere il resto della staffetta della Torcia Olimpica attraverso il paese per evitare di attirare folle.

La precauzione è stata presa per evitare il diffondersi dell’epidemia di coronavirus COVID-19.

La staffetta delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha preso il via giovedì, quando la fiamma è stata accesa dai raggi del sole nell’antica Olimpia in una cerimonia in scala ridotta messa in ombra dalla pandemia di coronavirus.

OMS, l’Organizzazione Mondiale Della Sanità ha dichiarato giovedì il coronavirus “pandemia”.

Dopo poco, gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno ribadito che i Giochi andranno avanti come previsto.

La torcia olimpica avrebbe dovuto attraversare la Grecia per poi arrivare in Giappone ed infine a Tokyo.

La Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2020 è ancora prevista per il 24 luglio.

Negli ultimi due giorni sono tante le manifestazioni di qualificazione olimpica sospese per evitare il diffondersi dei contagi.

Di seguito vi rimettiamo tutti i nostri approfondimenti