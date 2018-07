Tokyo 2020: Pubblicato Parte Del Programma Delle Discipline Acquatiche

Il giorno in cui gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno annunciato la messa in opera delle nuove strutture delle discipline acquatiche, hanno anche rivelato il calendario delle gare della prossima edizione dei Giochi estivi.

O meglio, della maggior parte degli eventi.

Il Comitato Esecutivo del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha approvato il calendario delle gare: 33 discipline per 339 eventi.

Ci sono date specifiche, ma il comitato precisa: ‘Tuttavia la maggior parte degli eventi acquatici è da determinare”.

Ad accompagnare il programma una nota che sottolinea: ‘L’organizzazione di Tokyo 2020 sta attualmente completando il calendario degli incontri per sessione per il nuoto, il nuoto artistico, i tuffi. A breve finalizzeremo il processo”.

Il Programma

I Giochi Olimpici del 2020 si apriranno il 24 Luglio. Gli sport di canottaggio e tiro con l’arco inizieranno il giorno stesso della cerimonia d apertura.

Le Olimpiadi termineranno il 9 Agosto.

Per la strutturazione e stesura del programma, il comitato organizzatore ha tenuto conto di vari fattori. Innanzitutto le norme che disciplinano gli sport nelle varie Federazioni Nazionali. Secondariamente si è posta l’attenzione sulla realizzazione di un equilibrio tra le gare maschili e femminili. Si sono infine considerati aspetti altrettanto importanti come la popolarità dei singoli sport in Giappone, la logistica e l’organizzazione ed il pubblico televisivo mondiale.

La pallanuoto è attualmente l’unico sport acquatico con date specificate. Le gare copriranno l’intero arco di tempo dei giochi olimpici.

Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha dichiarato che a breve si avrà un programma più dettagliato.

In questa prima stesura mancano infatti gli orari delle gare e la relativa suddivisione in premiliminari-semifinali. Dal programma pubblicato sembrerebbe che discipline acquatiche come il surf avrebbero inizio alle 7.00. Sport come il Beach volley dovrebbero iniziare alle 9.00.

Sono altresì previste gare in notturna, a partire dalle 19.00.

Per quanto riguarda il programma del nuoto, l’aggiunta delle gare nel programma olimpico degli 800 stile libero maschili e 1500 sl femminili, nonché della staffetta 4×200 mista, potrà portare gli organizzatori ad prevedere un giorno in più. Per ora questa rimane un’eventualità, poiché nella prima stesura non è stato modificato il calendario originario.

È possibile visualizzare l’intero programma di Tokyo 2020 così com’è oggi qui.

Originariamente pubblicato da Loretta Race. Puoi leggere l’articolo in inglese qui