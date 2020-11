Match #9 Day 2 International Swimming League 2020-Live Recap

Secondo giorno di gare del match numero 9 per la fase eliminatoria di International Swimming League 2020. Tutte le squadre sono verosimilmente qualificate per le semifinali che inizieranno il 14 novembre.

La mattinata di ieri ha confermato quanto ci si aspettava con il team Energy Standard a dominare sulle 3 concorrenti.

Alle loro spalle saldamente al secondo posto i Tokyo Frog Kings mentre sembra ancora aperta la battaglia per il terzo posto tra Toronto e Iron.

CLASSIFICA AL TERMINE DEL DAY 1

Le due staffette miste di ieri sono state vinte in entrambi i casi da Energy Standard e la scelta per le skin race è ricaduta sulla farfalla in campo maschile e sullo stile libero per la gara femminile.

PROGRAMMA GARE DAY 2

100 stile libero donne /uomini

200 farfalla donne /uomini

100 dorso donne/ uomini

100 misti donne /uomini

200 stile libero donne / uomini

50 farfalla done/ uomini

100 rana donne /uomini

4×100 stile libero mixed

400 misti donne /uomini

Skin Race donne

Skin Race uomini

RISULTATI LIVE MATCH 9 DAY 2

100 STILE LIBERO FEMMINILI

Il team Energy Standard si può permettere di far riposare diverse punte del proprio roster grazie alla profondità della squadra. Nonostante la primatista asiatica Siobhan Haughey venga tenuta fuori dai 100 stile libero la squadra campione in carica riesce a fare doppietta con Sarah Sjostrom e Femke Heemskerk. 51.64 per la svedese e 10 punti per lei.

100 STILE LIBERO MASCHILI

Vince Blake Pieroni dalla corsia 8 per i Toronto Titans che nuota un 46.33 molto utile alla squadra candese per la classifica generale. Dietro di lui Evgeny Rylov e Mignon. Fuori gara il vincitore dei 50 della giornata di ieri, Bruno Fratus che conclude in ultima posizione e non porta punti.

200 FARFALLA FEMMINILI

Sozuka Hasegawa ha vinto fino ad ora tutti i 200 farfalla della ISL ai quali ha partecipato, e anche in questa occasione non manca l’appuntamento. Prende subito il largo sulle avversarie e conclude in 2:04.50. Alle sue spalle la sua compagna di squadra Shimizo che vince il duello contro Katinka Hosszu.

200 FARFALLA MASCHILI

Chad le Clos nuota da favorito i 200 farfalla maschili ma Yuki Kobori tenta di scappare nel primo 100. Le Clos non si scompone e nuota una splendida progressione. Si aggiudica la vittoria 1:50.24. Il duo giapponese chiude al secondo e terzo posto portando un totale di 13 punti alla squadra di Tokyo.

100 DORSO FEMMINILI

100 DORSO MASCHILI

1 00 MISTI FEMMINILI

100 MISTI MASCHILI

200 STILE LIBERO FEMMINILI

200 STILE LIBERO MASCHILI

50 FARFALLA FEMMINILI

50 FARFALLA MASCHILI

100 RANA FEMMINILI

100 RANA MASCHILI

4X100 STILE LIBERO MIXED

400 MISTI FEMMINILI

400 MISTI MASCHILI

SKIN RACE DONNE (STILE LIBERO)

SKIN RACE UOMINI (FARFALLA)