Anastasia Gorbenko Stabilisce Il Record Europeo Jr Nei 200 Misti

La 17enne nuotatrice israeliana Anastasia Gorbenko ha stabilito ieri durante la prima giornata del Match n. 10 della International Swimming League, il nuovo primato europeo juniores nei 200 metri misti femminili.

In gara con la squadra ISL LA Current, per la prima volta in carriera ha abbattuto il muro dei 2 minuti e 6 secondi nella distanza. Gorbenko, è entrata in acqua per l’ultima gara della regular season di questa edizione 2020 della ISL. Con il tempo di 2:05.98 ha conquistato il terzo posto siglando la sua migliore prestazione e portando alla squadra 6 punti.

Nella partita n. 1 la Gorbenko aveva già stabilito il record nazionale ed europeo Juniores nella distanza durante il Match n. 1 con 2:06.46. tuttavia, ieri si è spinta oltre, andando sotto la soglia dei 2:06.

200 METRI MISTI DONNE

Prima vittoria della stagione nei 200 metri misti per Beata Nelson che migliora il tempo nuotato la scorsa settimana di ben due secondi passando al 5° posto nella classifica del campionato. Un miglioramento importante per i Cali condors che hanno appena perso Melanie Margalis per il resto della.

Los Angeles si è piazzata terza e quarta e ha evitato la linea del jackpot, che invece ha colpito gli Aqua Centurions.