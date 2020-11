ISL Aqua Centurions Alla Resa Dei Conti Risultati Live Match 10 Day1

ISL MATCH 10 RECAP LIVE day 1

Aqua Centurions alla fermata finale del viaggio nella seconda stagione ISL. Il team con base in Italia dovrà andare ben al di là di una buona prestazione generale della squadra per poter sperare in un posto nella semifinale.

La squadra certamente non è stata fortunata nell’assegnazione delle squadre rivali in questo match, dovendo scontrarsi con Cali Condors e London Roar, primi e terzi nella classifica generale.

Dopo la battaglia tra imbattuti della scorsa settimana, Cali Condors e London Roar tornano a scontrarsi.

Lo spettacolo ne guadagnerà sicuramente. A noi non resta che metterci comodi e goderci anche il ritorno alle gare di Federica Pellegrini.

ISL – CORSIE MATCH 10

100 METRI FARFALLA DONNE

100 METRI FARFALLA UOMINI

Cali Condors contro LA Current è il derby del Match, con le due squadre che si sono scontrate in acqua solo durante il primo match. In quella occasione Tom Shields anticipò Caeleb Dressel di 4 centesimi nel 100 farfalla. Da allora Shields è stato anche più veloce, diventando l’unico uomo a nuotare la distanza sotto i 49” (48.94). La migliore prestazione di Dressel in questa stagione è di 49.33. Tra i due litiganti potrebbe spuntarla il terzo, Szebasztian Szabo degli Aqua Centurions. Nei 50 metri, Szabo è l’unico ad aver rotto il muro dei 22”, anche se nei 100 è meno competitivo.

200 METRI DORSO DONNE

200 METRI DORSO UOMINI

200 METRI RANA DONNE

Abbiamo ampiamente documentato, nel corso di questi giorni, che Lilly King non ha mai perso una gara ISL. Le uniche due atlete che l’hanno messa in difficoltà sono state Benedetta Pilato nel Match 1 e Alia Atkinson. Nei 200 metri non ci sarà la Atkinson, ma i London Roar schierano Annie Lazor e Sidney Pickrem. La coppia azzurra Martina Carraro e Arianna Castiglioni proverà invece a portare più punti possibili agli Aqua Centurions

200 METRI RANA UOMINI

4X100 STILE LIBERO DONNE

50 METRI STILE LIBERO UOMINI

50 METRI STILE LIBERO DONNE

200 METRI MISTI UOMINI

200 METRI MISTI DONNE

50 METRI RANA UOMINI

Adam Peaty è l’assenza di lusso nei 50 metri rana maschili. Londra manda in acqua al suo posto Darragh Green, insieme a Kirill Prigoda. Questa gara costituisce dunque per i Centurions di accumulare punti grazie a Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli, partenti dalle corsie 7 ed 8.

50 METRI RANA DONNE

Spettacolo in acqua per i 50 metri rana femminili. I riflettori saranno puntati su Lilly King e Alia Atkinson che tornano a scontrarsi nei 50 metri dopo lo show della skin race della settimana scorsa. La King ha vinto tutti e tre i round notando più veloce della Atkinson di 0,28, 0,23 e 0,58. Nella mischia oltre che la compagna di squadra Molly Hannis, la King troverà anche Martina Carraro e Arianna Castiglioni.

4X100 STILE LIBERO UOMINI

Gli Aqua Centurions se da un lato hanno pagato un campo femminile un po’ debole, dall’altro hanno realmente dominato le staffette maschili. Il club non ha mai perso una 4×100 libero maschile, e difenderà il primato anche questo pomeriggio. I Centurioni sono l’unico club ad essere sceso sotto la barriera del 3:05, mentre i Condor hanno un miglior tempo di 3:06.07. Inutile dire che useranno Caeleb Dressel è il loro asso nella manica, ma anche Justin Ress è arrivato nelle ultime partite e sarà prezioso. Nonostante la caratura degli sfidanti, il roster Aqua Centurions con Pedro Spajari, Marcelo Chierighini, Alessandro Miressi e Szebasztian Szabo è sicuramente al di sopra delle altre squadre in questa particolare gara.

50 METRI DORSO DONNE

50 METRI DORSO UOMINI

400 METRI STILE LIBERO DONNE

400 METRI STILE LIBERO UOMINI

STAFFETTA 4×100 METRI MISTI DONNE

STAFFETTA 4X100 METRI MISTI UOMINI