Settecolli 2019: L’Italia Ha Fede E Nei 200 Vola-Ceccon Record J 200 Mx

TROFEO SETTECOLLI 2019

Siamo giunti al termine di questa 56sima edizione del Trofeo Settecolli.

Nella piscina del Foro Italico di Roma per tre giorni si sono incontrati e scontrati alcuni tra i più grandi nuotatori del mondo, quattro settimane prima dei Mondiali FINA di Gwangju.

Un test importante anche per la Nazionale Italiana che qui è alla ricerca del completamento della rosa degli atleti da schierare in Corea.

Il finale non poteva non essere all’altezza di ciò che abbiamo visto finora. Sui blocchi di partenza Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri saranno sostenuti dal calore del loro pubblico che numeroso si è riversato sulle tribune.

200 METRI DORSO MASCHILI

Meet Record: 1:55.05, Ryosuke Irie (JPN), 2012

Brodie Williams è partito subito veloce con un vantaggio ai 100 metri di otto decimi sull’ungherese Adam Telegdy. Vantaggio che ha portato avanti anche nella seconda parte di gara chiudendo primo in 1:56.26. Il tempo di stasera è il personal best, che abbassa di un secondo e mezzo l’1:58.62 nuotato ai Campionati Europei di Glasgow.

Telegdy, chiude un secondo dietro e conquista l’argento con il tempo di 1:57.53.

Il brasiliano Leonardo De Deus chiude il podio con il tempo di 1:57,62.

200 METRI DORSO FEMMIILI

Meet Record: 2:07.16, Margherita Panziera (ITA), 2018

Katinka Hosszu parte aggressiva per i primi 100 metri. L’italiana Margherita Panziera rimonta alla virata dei 150 metri e si porta in vantaggio. Nell’ultima vasca la magiara cerca di recuperare ma la campionessa europea della distanza tocca per prima la piastra in 2:06.87.

Katinka Hosszu è seconda in 2:08.83.

Nulla cambia nel ranking, guidato da Margherita Panziera con il tempo nuotato ai Campionati Assoluti di Riccione.

Terza la spagnola Africa Zamorano 2:10.56.

50 metri FARFALLA uomini

Meet Record: 22.27, Andrii Govorov (UKR), 2018

L’americano Michael Andrew vince i 50 metri farfalla con il tempo di 23.09 migliorando il suo personale stagionale di 23.11. Sale al sesto posto nel ranking mondiale stagionale, pari merito con il britannico Ben Proud.

L’ungherese Szebasztian Szabo, si classifica secondo con il tempo di 23.51, precedendo il polacco Konrad Czerniak (23.52). Tutti gli otto finalisti hanno chiuso sotto i 24 secondi.

200 METRI FARFALLA DONNE

Meet Record: 2:07.05, Sara Isakovic (SLO), 2008

Podio ungherese nei 200 metri farfalla.

Zsuzsanna Jakabos inizia la sua gara in vantaggio, rimontata da Boglarka Kapas negli ultimi 100 metri con gli ultimi due passaggi a 32.20 e 33.21. Chiude prima in 2:07.71 non lontana dal tempo nuotato ai Campionati Nazionali ungheresi di Debrecen

La Jakabos chiude seconda con 2.08.94, mentre Liliana Szilagyi è terza in 2:10.91.

200 METRI RANA UOMINI

Meet Record: 2:08.74, Marco Koch (GER), 2012

Una prestazione incredibilmente costante di Marco Koch gli vale la vittoria nei 200 metri rana, fissando un nuovo Record del Settecolli in 2:07.97.

Dopo aver toccato quarto ai 50 metri in 29.74, il tedesco è rimasto costante negli ulteriori passaggi (32.75/32.75/32.75/32.72) risalendo le posizioni e toccando primo.

Il tempo è il suo nuovo personale stagionale, migliorando di oltre sette decimi il 2:08.72 nuotato in Aprile. Sale così al quinto posto nel ranking mondiale stagionale, dividendo la posizione con Ross Murdoch.

Il giapponese Yasuhiro Koseki ha condotto la gara per i tre quarti, prima dell’ultima virata, quando è iniziata la rimonta di Koch. Chiude secondo in 2:09.02. Koseki è settimo al mondo con il tempo di 2:08.05 realizzato a Febbraio.

L’italiano Luca Pizzini sale sul terzo gradino del podio con il tempo di 2:10.46.

200 METRI RANA DONNE

Meet Record: 2:20.72, Yuliya Efimova (RUS), 2018

La spagnola Jessica Vall ha acceso i motori nell’ultima vasca per risalire dal terzo al primo posto, toccando in 2:24.51, 26 centesimi prima della belga Fanny Lecluyse, seconda con 2:24.77.

Questo rappresenta il personale stagionale di Jessica Vall.

Francesca Fangio nuota il suo personale, chiudendo terza con il tempo di 2:25.19.

200 METRI STILE LIBERO MASCHILI

Meet Record: 1:46.78, Gabriele Detti (ITA), 2016

Una battaglia incredibilmente serrata nei 200 metri stile libero maschili che finisce in pareggio tra il brasiliano Breno Correia e Matteo Ciampi con lo stesso temo di 1:47.62.

Dominik Kozma era primo ai 50 metri in 24.68 ed ha mantenuto il vantaggio fino ai 150 metri.

Nell’ultima vasca è iniziato l’attacco di Correia e Ciampi, che toccano contemporaneamente in 1:47.62.

Stefano Di Cola è terzo con 16 centesimi di svantaggio, 1:47.78.

200 METRI MISTI FEMMINILI

Meet Record: 1:54.55, Federica Pellegrini (ITA), 2016

Noi abbiamo Fede.

La Divina sulle quattro vasche riesce a tirare fuori la magia, sempre. A quattro settimane dal Mondiale Coreano stampa il suo miglior tempo dal 2017, da quella medaglia d’oro conquistata a Budapest.

Tocca in 1:55.42 dopo una serratissima battaglia con l’olandese Femke Heemskerk, seconda con 1:56.35.

Ora Federica è quinta al Mondo e non possiamo che goderci l’attesa per l’evento più atteso.

Terza l’ungherese Ajna Kesely con il tempo di 1:58.14

200 METRI MISTI MASCHILI

Meet Record: 1:57.54, Daiya Seto (JPN), 2017

Nella finale B Thomas Ceccon sigla il nuovo Record Italiano Juniores, chiudendo in 1:59.89. Sarebbe arrivato secondo nella finale A, vinta dal giapponese Daiya Seto, che con 1:57.11 stabilisce il nuovo Record della Manifestazione.

200 METRI MISTI FEMMINILI

Meet Record: 2:09.01, Katinka Hosszu (HUN), 2019

Katinka Hosszu appena stamattina aveva stabilito il nuovo Record del Settecolli. E’ durato poche ore, poiché la Iron Lady è scesa in acqua nella finale più determinata he mai. Oro, Record della Manifestazione e prima prestazione mondiale stagionale, con il tempo di 2:08.28.

Seconda la giapponese Rika Omoto con il tempo di 2:09.73. Chiude il podio la svizzera Maria Ugolkova in 2:12.12.

1500 METRI STILE LIBERO UOMINI

Meet Record: 14:49.06, Gregorio Paltrinieri (ITA), 2017

Guilherm Costa 14:59.91 Anton Ipsen 15:05.56 Domenico Acerenza 15:05.66

Il campione olimpico e mondiale sulla distanza Gregorio Paltrinieri scivola lentamente dopo le prime tre posizioni a circa metà gara. Il brasiliano Guilherm Costa conduce invece sin dall’inizio, toccando primo in 14.59.91, unico sotto i 15 minuti.

Secondo Anton Ipsen con 15:05.56. Sul podio l’italiano Domenico Acerenza con il tempo di 15:05.66

