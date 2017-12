Championnats de France 25m 2017 jour 2 : Encore 2 titres pour Stravius

Championnats de France 25m

Du 30 novembre 2017 au 3 décembre 2017

Piscine olympique d’Antigone, Montpellier (Hérault)

25m

Brochure

Liste des engagés

Liste de départ

800 Nage Libre Messieurs – Série Rapide

Record de France : 7:29.17 Yannick Agnel, 16/11/2012 Angers

Record de Championnats de France : 7:29.17 Yannick Agnel, 16/11/2012 Angers

Podium :

David Aubry a mené la course de bout à bout, tout d’abord à la bagarre avec Damien Joly et Marc-Antoine Olivier lors des 400 premiers mètres, avant de prendre les devants sur la deuxième partie de course. David réalise une course en négatif, avec un premier 400m en 3:49.8, et un deuxième 400 en 3:49.03. Damien a tenu jusqu’au 200 derniers mètres, alors que Marc-Antoine n’est pas arrivé à tenir l’allure dès la relance au virage du 400 mètres.

À noter aussi que Clément Kukla a amélioré la MPF15 en nageant 8:07.24 lors des séries du matin.

50 Papillon Dames – Finale A

Record de France : 25.15 Mélanie Henique, 18/11/2016 Angers

Record de Championnats de France : 25.20 Mélanie Henique, 20/11/2015 Angers

Podium :

Mélanie Henique, CN Marseille, 25.59 Marie Wattel, Montpellier Métropole Natation, 25.61 Charlotte Bonnet, Olympic Nice Natation, 25.98

Ce fut une finale très disputée entre 4 des meilleures nageuses françaises du moment. Mélanie Henique (25.59) décroche le titre de Championne de France, seulement 2 petits centièmes devant Marie Wattel (25.61). Charlotte Bonnet décroche quant à elle la troisième place en nageant juste en dessous des 26 secondes. (25.98). Après son titre sur 50 dos hier, Mathilde Cini échoue cette fois au pied du podium, réalisant tout de même un très bon 26.24.

À noter aussi les très bonnes performances de Margot Cachot (MPF15 en 27.25) qui obtient la 7ème place de la finale A, et de Coralie Savart (MPF13 en 27.90) qui, elle, obtient la première place de la finale jeunes (C).

200 Papillon Messieurs – Finale A

Record de France : 1:50.73 Franck Esposito, 8/12/2002 Antibes

Record de Championnats de France : 1:51.33 Jérémy Stravius , 21/11/2015 Angers

Podium :

Nans Roch, CN Antibes, 1:53.71 Jordan Coelho, Stade de Vannes, 1:55.44 Thibaut Mary, Amiens Métropole Natation, 1:57.89

Cette très belle course a été remporté par Nans Roch dans un super temps de 1:53.71. Nans a dominé la course de bout en bout, avec un premier 50m beaucoup plus rapide que tous les autres nageurs. Il ne craquera pas derrière, et touche le mur avec quasiment 2 secondes d’avance sur son camarade Jordan Coelho. Nans obtient ainsi son premier titre de champion de France élite. Thibaut Mary décroche quant à lui la troisième place, dans un temps de 1:57.89.

400 4N Dames – Finale A

Record de France : 4:27.31 Lara Grangeon , 2/12/2015 Netanya

Record de Championnats de France : 4:31.66 Camille Muffat, 8/12/2007 Nîmes

Podium :

Le 400 4N fut une superbe course à regarder, encore une fois. Après un premier 100 mètres rapide, Lara Grangeon s’est fait rattrapée puis doublée par Fantine Lesaffre, qui réalise un parcours de dos très rapide (1:08.59 contre 1:12.32 pour Lara). Ce parcours de dos permet à Fantine de tourner au 200m avec une solide avance de 3 secondes, lui permettant, malgré un deuxième 200 plus faible que Lara, de remporter la course avec 1.5 d’avance. Cyrielle Duhamel (2000) obtient la troisième place en 4:41.09.

100 Dos Messieurs – Finale A

Record de France : 49.57 Jérémy Stravius , 7/12/2013 Dijon

Record de Championnats de France : 49.57 Jérémy Stravius , 7/12/2013 Dijon

Podium

Après ses deux titres d’hier sur 100 4N et 100 papillon, Jérémy Stravius remporte cette fois le 100 dos messieurs, dans un temps de 51.27. Il devance ainsi de plus d’une seconde Jordan Pothain, qui a décidé de s’essayer au dos, et obtient la deuxième place des championnats. C’est Paul-Gabriel Bedel, le dossiste du CNM, qui décroche la troisième place, en nageant en dessous des 53 secondes aussi (52.98).

100 Brasse Dames – Finale A

Record de France : 1:05.43 Sophie de Ronchi Turban, 14/12/2008 Rijeka

Record de Championnats de France : 1:05.56 Sophie de Ronchi Turban, 14/12/2008 Angers

Podium :

Fanny Deberghes, ASPTT Montpellier, 1:06.29 Camille Dauba, CN Sarreguemines, 1:07.96 Camille Mallet, Amiens Métropole Natation, 1:08.16

Le 100 brasse dames fut remporté par la nageuse de l’ASPTT Montpellier Fanny Deberghes, dans un temps de 1:06.29. Elle domine la course de bout en bout, réalisant un premier 50 très rapide (31.19 contre 32.44 pour Camille Dauba et 32.63 pour Camille Mallet). Camille Dauba obtient la deuxième place en 1:07.96 et Camille Mallet complète le podium en 1:08.16.

À noter, la MPF13 a été battu deux fois par Chloé Braun, qui réalise 1:13.33 en séries, puis 1:13.16 en finale, lui permettant d’obtenir la 5ème place de la finale jeune (C).

200 Brasse Messieurs – Finale A

Record de France : 2:04.50 Hugues Duboscq, 10/11/2009 Stockholm

Record de Championnats de France : 2:06.00 Hugues Duboscq, 6/12/2008 Angers

Podium :

Jean Dencausse, CN Marseille, 2:06.34 Jeremy Desplanches, Olympic Nice Natation, 2:06.84 / Thibaut Capitaine, Cergy Pontoise Natation, 2:07.84 Antoine Viquerat, Dauphin Toulouse OEC, 2:09.29

Jean Dencausse devient champion de France pour la deuxième année consécutive en réalisant un temps de 2:06.34, .4 plus rapide que son temps de l’an dernier. Il devance Jeremy Desplanches (2:06.84), le nageur suisse de l’ONN, et Thibaut Capitaine (2:07.84), nageur de Cergy Pontoise Natation, qui obtient la deuxième place des français. Antoine Viquerat vient compléter le podium dans un temps de 2:09.29.

200 Nage Libre Dames – Finale A

Record de France : 1:51.65 Camille Muffat, 18/11/2012 Angers

Record de Championnats de France : 1:51.65 Camille Muffat, 18/11/2012 Angers

Podium :

Charlotte Bonnet, Olympic Nice Natation, 1:53.39 Cloé Hache, Olympic Nice Natation, 1:55.17 Anna Egorova, Montpellier Nice Natation, 1:57.03 / Alizée Morel, Dauphins Toulouse OEC, 1:57.91

Charlotte Bonnet domine la course de bout en bout, et décroche un nouveau titre de championne de France, dans un temps de 1:53.39. Cloé Hache, sa camarade de club, obtient quant à elle la seconde place (1:55.17), devant la jeune nageuse russe de Philippe Lucas, Anna Egorova (1:57.03). Alizée Morel (1:57.91) vient compléter le podium en obtenant la troisième place française.

50 Nage Libre Messieurs – Finale A

Record de France : 20.26 Florent Manaudou, 4/12/2014 Doha

Record de Championnats de France : 20.51 Florent Manaudou, 23/11/2014 Montpellier

Podium :

Oussama Sahnoune, CN Marseille, 21.26 / Jérémy Stravius, Amiens Métropole Natation, 21.50 Maxime Grousset, Amiens Métropole Natation, 21.68 Yonel Govindin, CN Marseille, 21.77

Le 50 nage libre messieurs a été remporté par Oussama Sahnoune (21.26), nageur Algérien s’entrainant au CN Marseille. Il devance Jérémy Stravius (21.50), qui devient donc champion de France 2017, décrochant son 4ème titre en deux jours de compétition. Jérémy devance son jeune camarade de club Maxime Grousset (21.68), et Yonel Govindin (21.77), nageur du CNM aussi, vient compléter le podium. C’est donc un podium avec 4 nageurs, représentant deux des clubs qui dominent les championnats de France 2017.