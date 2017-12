Championnats de France 25m 2017 jour 3: Stravius sur une autre planète

Championnats de France 25m

Du 30 novembre 2017 au 3 décembre 2017

Piscine olympique d’Antigone, Montpellier (Hérault)

25m

Brochure

Liste des engagés

Liste de départ

Jour 3

800 Nage Libre Dames – Série Rapide

Record de France : 8:01.06 Camille Muffat, 16/11/2012 Angers

Record de Championnats de France : 8:01.06 Camille Muffat, 16/11/2012 Angers

Podium :

La série rapide du 800 nage libre dame a été mené de bout en bout par Fantine Lesaffre. Fantine a pris l’avantage dès les premiers 200 mètres, avant de maintenir une allure quasiment 1 seconde plus rapide par 100m que les autres nageuses. Elle remporte la distance en réalisant 8:24.86. La bataille pour la deuxième place fût très intéressante, avec une course très disputée. Alizée Morel a fait les premiers 600 devant Adeline Furst, avant de craquer un peu lors du 7ème 100 mètres. C’est au sprint final que Adeline Furst (8:30.49) vient toucher le mur quelques .12 devant Alizée Morel (8:30.62).

50 Papillon Messieurs – Finale A

Record de France : 22.09 Florent Manaudou, 23/11/2014 Montpellier

Record de Championnats de France : 22.09 Florent Manaudou, 23/11/2014 Montpellier

Podium :

Jérémy Stravius, Amiens Métropole Natation, 22.88 Julien Henx, Cercle des Nageurs de Talence, 23.38 / Florian Truchot, ASPTT Orléans, 23.70 Mathieu Perrillon, ASPTT Montpellier, 23.79

La finale du 50 papillon messieurs a été remporté par Jérémy Stravius, qui décroche donc son 5ème titres des championnats 2017, dans un temps de 22.88. Il devance le Luxembourgeois Julien Henx (23.38), qui partage la seconde place du podium avec Florian Truchot (23.70), ASPTT Orléans. Mathieu Perrillon vient compléter le podium, réalisant 23.79.

À noter, Eliot-Tahina Rakotondramanga a battu la MPF15 lors de la finale jeune, en réalisant un temps de 25.18, sa MPP de plus de .5 secondes.

200 Papillon Dames – Finale A

Record de France : 2:03.22 Aurore Mongel, 10/12/2009 Istanbul

Record de Championnats de France : 2:04.84 Lara Grangeon , 19/11/2015 Angers

Podium :

Lara Grangeon, CN Calédoniens, 2:07.19 Sharon Van Rouwendaal, Montpellier Métropole Natation, 2:07.87 / Gwladys Larzul, Dauphins Toulouse OEC, 2:12.58 Solweig Picault, Canet 66 Natation, 2:13.31

Encore une magnifique course qui se gagne au sprint finale. Malgré une superbe première partie de course, Sharon Van Rouwendaal a craqué lors des derniers 50 mètres (34.46), et a donc touché le mur en seconde position, juste derrière Lara Grangeon, qui, elle, a préféré partir plus doucement afin d’avoir assez d’énergie pour finir fort dans le dernier 50 (33.00). Elle devient donc la Championne de France 2017 de la distance, après avoir obtenu deux titres de vice-championne de France sur le 1500nl et le 400m 4N. Gwladys Larzul (2:12.58) partage la deuxième place du podium avec Sharon, alors que la jeune Solweig Picault (2:13.31) vient compléter le podium.

400 4N Messieurs – Finale A

Record de France : 4:06.85 Jérémy Stravius , 18/11/12 Angers

Record de Championnats de France : 4:06.85 Jérémy Stravius , 18/11/12 Angers

Podium :

Jeremy Desplanches, Olympic Nice Natation, 4:05.55 / Emilien Mattenet, Charleville-Mézières Natation, 4:14.29 Nicolas D’Oriano, CN Marseille, 4:14.36 Guillaume Laure, CN Antibes, 4:14.62

Le 400m 4N messieurs fût une course très disputée dans le clan des français. Le nageur Suisse Jeremy Desplanches a survolé la course et ce dès le premier 100m. Il termine la course avec 7 secondes d’avance sur le deuxième, nageant 4:05.55, plus rapide que la meilleure marque française pour la distance.

C’est donc à la suite d’une course magnifique, et après avoir résisté au retour de folie de Nicolas D’Oriano, qu’Emilien Mattenet vient obtenir son premier titre de champion de France élite, réalisant un super temps de 4:14.29, battant par la même occasion la MPF17 de la distance. Nicolas D’Oriano obtient donc la seconde place des championnats, grâce à un dernier 100m de folie (56.98) qui lui permet de passer Guillaume Laure (4:14.62) qui, lui, a explosé dans le dernier 50. Mathis Castera (4:15.09) n’a pas démérité, touchant le mur .47 secondes derrière Guillaume. Il échoue malheureusement au pied du podium, mais améliore sa MPP de plus de 3 secondes.

100 Dos Dames – Finale A

Record de France : 57.16 Laure Manaudou, 12/12/2008 Rijeka

Record de Championnats de France : 57.98 Femke Heemskerk, 4/12/2010 Chartres

Podium

Le 100 dos dames a été remporté pas Mathilde Cini, qui casse la barre des 58 secondes, battant par la même occasion le record des championnats de France. Mathilde obtient donc son deuxième titre de championne de France, après son sacre sur le 50 dos lors du premier jour de compétition. Pauline Mahieu décroche la deuxième place du podium, et est la seule nageuse de cette finale a avoir nagé sous les 59 secondes. La troisième place du podium est partagée par deux camarades de club, Sharon Van Rouwendaal, qui sortait tout juste du 200 papillon, et Camille Gheorghiu.

À noter, Louise Lefebvre a battu la MPF14 lors des séries du matin dans un temps de 1:01.15, avant de battre à nouveau sa propre MPF14 lors des finales en nageant 1:00.54, et se classant 5ème.

100 Brasse Messieurs – Finale A

Record de France : 56.78 Giacomo Perez Dortona, 3/12/2014 Doha

Record de Championnats de France : 57.88 Giacomo Perez Dortona, 20/11/2014 Montpellier

Podium :

Theo Buissiere, CN Marseille, 58.21 Jean Dencausse, CN Marseille, 58.83 Thibaut Capitaine, Cergy Pontoise Natation, 58.94

4 nageurs ont nagé sous la barre de la minute cette année. Cependant, c’est Theo Buissiere qui a été le plus rapide. Il devient donc champion de France 2017, dans un temps de 58.21. Il devance son camarade de club Jean Dencausse, qui n’obtiendra donc pas son doublé 100/200. Thibaut Capitaine, le nageur de Cergy Pontoise s’entraînant aux États-Unis, vient compléter le podium, nageant lui aussi en dessous des 59 secondes.

200 Brasse Dames – Finale A

Record de France : 2:21.55 Sonia de Ronchi Turban, 28/12/2008 Saint-Paul

Record de Championnats de France : 2:21.07 Fanny Lecluyse, 21/11/2014 Montpellier

Podium :

Après avoir remporté le 100 brasse et avoir obtenu la seconde place du 50, Fanny Deberghes remporte le 200 brasse dames dans un temps de 2:23.59. Fanny a pris les devants de la course avec un premier 50 très agressif, plus d’1 seconde plus rapide que les autres nageuses. Elle arrivera à conserver son avance jusqu’à la fin de la course. C’est à la bataille que Fantine Lesaffre (2:24.90) obtient le titre de vice-championne de France , devançant Camille Dauba (2:24.91) de seulement 0.01 secondes, soit 1 centième de seconde.

200 Nage Libre Messieurs – Finale A

Record de France : 1:39.70 Yannick Agnel, 18/11/2012 Angers

Record de Championnats de France : 1:39.70 Yannick Agnel, 18/11/2012 Angers

Podium :

Jérémy Stravius domine le monde de la natation française. En remportant le 200 nage libre, Jérémy obtient donc son 6ème titre de champion de France 2017. Il a dominé dès les premiers 100 mètres, et a maintenu son avance jusqu’à la fin. Jordan Pothain vient prendre la deuxième place en 1:44.10, et Jonathan Atsu complète le podium en nageant 1:45.01.

50 Nage Libre Dames – Finale A

Record de France : 24.04 Anna Santamans, 11/12/2016 Windsor

Record de Championnats de France : 24.22 Inge Dekker, 3/12/2010 Chartres

Podium :

Charlotte Bonnet, Olympic Nice Natation, 24.15 Marie Wattel, Montpellier Métropole Natation, 24.52 Mélanie Henique, CN Marseille, 24.63

Charlotte Bonnet vient confirmer sa domination du sprint féminin français, décrochant son 4ème titre des championnats, et battant le record des Championnats de France par la même occasion. Marie Wattel obtient la deuxième place en touchant les plaques .11 secondes devant Mélanie Henique, la nageuse du Cercle des Nageurs de Marseille.

À noter aussi la très bonne performance de Lison Nowaczyk qui, en nageant 26.01, a actualisé la MPF14 de la distance, et remporte par la même occasion la finale jeune.