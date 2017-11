Jean Dencausse s’engage chez Queens de Charlotte – Caroline du Nord

L’équipe de Queens de Charlotte (Caroline du Nord) vient de réaliser un gros coup avec l’engagement verbal de Jean Dencausse. Jean est un nageur du Cercle des Nageurs de Marseille s’entraînant avec Romain Barnier et Mathieu Burban.

Dencausse détient un total de 10 records de France. Il détient les records du 50, 100 et 200 brasse 17ans en petit bassin et grand bassin, ainsi que les records 16 ans petit bassin sur ces mêmes distances. Le record 17 ans du 100m 4N lui appartient aussi. Jean a participé à différentes compétitions internationales avec l’équipe de France élite, dont les championnats d’Europe petit bassin de 2015, et les championnats du monde petit bassin 2016.

“Je suis fier d’annoncer mon départ pour Queens University of Charlotte. Je pars vivre aux États-Unis afin de préparer les JO de Tokyo 2020 et d’obtenir mon diplôme en Business. Ce sera le début d’une nouvelle vie où j’espère y accomplir mes rêves. Go Royals !”

Ses meilleurs performances personnelles :

Bassin de 50m : (converti en yards)

50 brasse – 28.15 (24.45)

100 brasse – 1:01.94 (53.99)

200 brasse – 2:12.17 (1:55.46)

200 4N – 2:04.49 (1:49.27)

Bassin de 25 m : (converti en yards)

50 brasse – 27.26 (24.55)

100 brasse – 58.32 (52.54)

200 brasse – 2:06.71 (1:54.15)

200 4N – 2:00.96 (1:48.97)

Les temps convertis de 25m à 25 yards sont beaucoup plus impressionnants que ceux convertis de 50m à 25 yards, ce qui est un point positif compte tenu du fait qu’il y a autant de virages en petit bassin qu’en yards.

Si Jean Dencausse réalise les temps convertis, il aura un impact très positif sur le classement de Queens en NCAA Division 2. En effet, avec ces temps, Jean aurait obtenu la seconde place au 100 et 200 brasse lors des championnats NCAA Division 2 2017, et il aurait été juste au pied des finales sur le 200 4N.

Le meilleur brasseur de petites distances des Queens, Rostyslav Fedyna, vient juste d’être diplômé, alors que leur meilleur nageur du 200 brasse est sensé obtenir son diplôme à la fin de cette année. L’arrivée de Jean est donc parfaitement timer, permettant de combler le vide qu’auraient laissé le départ de ces 2 nageurs.