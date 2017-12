Championnats de France 25m 2017 jour 4 : une fin de championnats en fanfare

Championnats de France 25m

Du 30 novembre 2017 au 3 décembre 2017

Piscine olympique d’Antigone, Montpellier (Hérault)

25m

Jour 4

1500 Nage Libre Messieurs – Série Rapide

Record de France : 14:30.58 Sébastien Rouault, 12/12/2009 Istanbul

Record de Championnats de France : 14:32.75 Damien Joly 21/11/2015 Angers

Podium

La première finale élite du jour fût une course très intéressante. À la suite d’un premier 800 mètres rapide à la bataille avec Damien Joly, David Aubry a trouvé les ressources nécessaires afin de maintenir le rythme, et a réalisé une seconde partie de course légèrement plus rapide que la première (7:17.53 / 7:17.05). Il touche donc le mur à la première position, réalisant un doublé 800/1500, et confirmant sa domination sur les courses de longue distance. Son camarade de club et olympien Damien Joly a quant à lui craqué à mi-course, et touchera le mur à la seconde place, 15 secondes derrière David. Mathis Castera vient compléter le podium, obtenant ainsi sa première médaille de la compétition, après avoir échouer deux fois au pied du podium (4004n et 800nl).

100 Papillon Dames – Finale A

Record de France : 55.05 Diane Bui Duyet 12/12/2009 Istanbul

Record de Championnats de France : 56.86 Diane Bui Duyet 5/12/2008 Angers

Podium

Marie Wattel, Montpellier Métropole Natation, 56.96 Lena Bousquin, CN Marseille, 59.85 Mika Heideyer, Mulhouse ON, 1:00.22

Le 100 mètres papillon dames a été remporté largement par Marie Wattel, qui casse pour la première fois de sa carrière la barre des 57 secondes. Elle est rejoint sur le podium par Lena Bousquin (59.85) nageuse du CNM, et Mika Heideyer (1:00.22), Mulhouse ON.

À noter, Coralie Savart, la jeune nageuse de Saint-Malo Natation, a battu le MPF13 lors de la finale jeune, dans un temps de 1:01.95.

50 Brasse Messieurs – Finale A

Record de France : 26.11 Florent Manaudou 22/11/2014 Montpellier

Record de Championnats de France : 26.11 Florent Manaudou 22/11/2014 Montpellier

Podium

Theo Buissiere, CN Marseille, 27.06 Thibaut Capitaine, Cergy Pontoise Natation, 27.39 Matthias Loth, CN Marseille, 27.42

La finale du 50 brasse messieurs a été remporté par l’olympien Theo Buissiere dans un temps de 27.06. Il réalise ainsi un doublé 50/100 brasse. Theo devance Thibaut Capitaine (27.39), nageur de Cergy Pontoise s’entraînant aux États-Unis, et Matthias Loth (27.42), son camarade de club.

400 Nage Libre Dames – Finale A

Record de France : 3:54.85 Camille Muffat, 24/11/2012 Chartres

Record de Championnats de France : 3:56.35 Coralie Balmy, 7/12/2008 Angers

Podium

La finale du 400 nage libre dames fût une finale avec deux courses dans la même course. Tout d’abord nous avions Charlotte Bonnet, qui a pris l’avantage dès les premiers 100 mètres en partant fort (57.16 contre 59.0 en moyenne pour les autres nageuses). Charlotte a donc mené de bout en bout, sans craquer, et toucher le mur en première position dans un temps de 4:01.95. Elle obtient ainsi son 5ème titre des championnats, et réalise un quadruplé 50/100/200/400. La deuxième course de cette finale a pris place quelques 5 secondes derrière Charlotte, entre trois nageuses. C’était une bataille pour la seconde place. Les trois nageuses ont nagé ensemble jusqu’à la marque des 300 mètres, lorsque le sprint final a commencé. Fantine Lesaffre a été la plus forte, ayant assez de ressources pour relancer dès l’avant-dernier 50. Elle touche le mur en deuxième position, en nageant 4:05.58. Fantine devance ainsi sa camarade de club Sharon Van Rouwendaal, qui n’a pu relancé que lors du dernier 50. Cloé Hache, la nageuse marseillaise, vient compléter le podium français, dans un temps de 4:07.69.

50 Dos Messieurs – Finale A

Record de France : 22.22 Florent Manaudou, 6/12/2014 Doha

Record de Championnats de France : 22.98 Florent Manaudou, 21/11/2014 Montpellier

Podium :

Jérémy Stravius, Amiens Métropole Natation, 23.25 Paul-Gabriel Bedel, CN Marseille, 24.42 Jordan Pothain, Nautic Club Alp’38, 24.44

Le 50 dos messieurs a été remporté par Jérémy Stravius (23.25), qui obtient donc son 7ème titre des championnats. Il devance le marseillais Paul-Gabriel Bedel (24.42) et l’olympien Jordan Pothain (24.44).

200 Dos Dames – Finale A

Record de France : 2:0167 Alexianne Castel, 17/12/2010 Dubaï

Record de Championnats de France : 2:03.01 Alexianne Castel, 3/12/2010 Chartres

Podium :

La finale du 200 dos dames fût encore une coure très disputée. Camille Gheorghiu et Sharon Van Rouwendaal se sont battues du premier au dernier 50, tournant même en même temps au 150, à la centième près (1:34.63). C’est cependant Camille qui vient toucher le mur en première position, et devient donc championne de France de 200 dos. Camille a devancé ses deux camarades de club, Sharon, bien sûr, et Fantine Lesaffre, qui partage la deuxième place du podium avec sa camarade néerlandaise. Pauline Mahieu vient compléter le podium, seulement .11 secondes derrière Fantine.

Louise Lefebvre, la nageuse de Mulhouse ON, échoue en 4ème position au pied du podium, mais repart tout de même avec une MPF14, en 2:10.85.

200 4 Nages Messieurs – Finale A

Record de France : 1:54.00 Jérémy Stravius, 22/11/2012 Chartres

Record de Championnats de France : 1:54.50 Jérémy Stravius, 15/12/2012 Angers

Podium :

Magnifique finale du 200 4N remporté par le nageur suisse Jeremy Desplanches, en 1:54.45. Jeremy devance Guillaume Laure, qui, en nageant 1:57.82, obtient son titre de champion de France. Guillaume a su terminé très fort lors du dernier 50, alors que Théo Berry (1:58.21) a complètement craqué. Théo décroche cependant la deuxième place et le titre de vice-champion de France. Le marseillais Emmanuel Limozin vient compléter le podium, dans un temps de 1:59.24.

100 4 Nages Dames – Finale A

Record de France : 58.99 Charlotte Bonnet , 20/11/2016 Angers

Record de Championnats de France : 59.29 Evelin Verraszto, 21/11/2014 Montpellier

Podium :

Charlotte Bonnet, Olympic Nice Natation 58.96 Mathilde Cini, Valence Triathlon, 1:00.91 Laurine Del’Homme, CNO St-Germain-En-Laye, 1:02.12

Un nouveau titre de championne de France pour Charlotte Bonnet, cette fois sur le 100 mètres 4 nages. En nageant 58.96, Charlotte obtient son 6ème titre des championnats, et bat par la même occasion son propre record de France. Charlotte devance Mathilde Cini (1:00.91) et Laurine Del’Homme (1:02.12).

100 Nage Libre Messieurs – Finale A

Record de France : 44.94 Amaury Leveaux, 13/12/2008 Rijeka

Record de Championnats de France : 45.04 Florent Manaudou, 6/12/2013 Dijon

Podium :

Oussama Sahnoune, CN Marseille, 46.42 / Maxime Grousset, Amiens Métropole Natation, 47.60 Tom Paco Pedroni, Olympic Nice Natation, 47.98 Charles Rihoux, Olympic Nice Natation, 48.17

La dernière finale de la journée et des championnats a été remporté par l’algérien Oussama Sahnoune, licencié au CNM, dans un temps de 46.42. Maxime Grousset vient prendre la première position des français, et obtient donc son titre de champion de France, après avoir échoué à la seconde place derrière Jérémy Stravius lors du 50 nage libre. La deuxième et troisième place du podium sont occupés par les niçois Tom Paco Pedroni (47.98) et Charles Rihoux (48.17).

Cela conclut de magnifiques championnats de France petit bassin, avec de nombreuses MPF, RcF, et un record de France.