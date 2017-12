MARCO ORSI dopo i RECORD a SWIMSWAM: Sto tornando anche per i fan!

Le dichiarazioni a caldo

SwimSwam Due record nella prima giornata di questi Campionati. Un ritorno in grande!

Marco Orsi: In realtà sono stati due Record inaspettati. perché in nessuna delle due gare pensavo di fare record. In staffetta abbiamo messo insieme quattro prestazioni molto forti e siamo felici di aver battuto il Record della Aniene, che era la favorita.La mia prestazione sul 50 sl non mi è piaciuta molto, forse perché era la prima gara. Ieri pomeriggio invece, ho preferito fare i 100 misti perché ancora non sento di avere un buon feeling con il 100 stile. Sono ancora in fase di carico ed ho preferito fare altre stili.

SwimSwam Nei 100 misti è venuta fuori una bellissima gara, possiamo parlare di ritorno definitivo? Sei mancato molto ai tuoi sostenitori

Marco Orsi I 100 misti mi sono davvero piaciuti, anche se forse potevo spingere ancora di più!. Per quanto riguarda il ritorno, credo che ancora non sono al 100%, ho ancora dei margini di miglioramento sui quali lavorare.

Il mio obiettivo era tornare in Nazionale e staccare il pass per i Campionati Europei in Vasca Corta a Copenhagen. Ho sempre avuto un bel rapporto con i miei sostenitori. Sono loro che mi danno la forza ed il sostegno prima di fare una gara e spesso in questi mesi mi hanno detto che sentivano la mia mancanza in Nazionale. Questa è la parte bella di questo sport e voglio tornare ai grandi livelli anche per chi mi sostiene e mi segue.

Per ora, si va a Copenhagen!