WATCH: Benedetta Pilato Breaks 50 Breast CR on Day Five of 2023 SC Euros (Race Videos)

2023 EUROPEAN SHORT COURSE SWIMMING CHAMPIONSHIPS

The penultimate night of the 2023 European Short Course Championships was a memorable one, with several national records rewritten. One of the highlights of the night came in the form of Noe Ponti‘s 21.79 50 butterfly win, coming within 0.04 of the world record.

Catch up on all the action that unfolded tonight with these race videos, thanks to Mr. Carter (@NelsonCarterJr) on Twitter and Greta Georgieva (@gretageorgieva9237) on YouTube:

WOMEN’S 100 BACK – FINAL

World Record: Minna Atherton (AUS) – 54.89 (2019)

European Record: Katinka Hosszu (HUN) – 55.03 (2014)

SC Euros Record: Kira Toussaint (NED) – 55.17 (2019)

Top 8:

MEN’S 200 FREE – FINAL

World Record: Paul Biedermann (GER) – 1:39.37 (2009)

European Record: Paul Biedermann (GER) – 1:39.37 (2009)

SC Euros Record: Paul Biedermann (GER) – 1:39.81 (2009)

Top 8:

Matthew Richards (GBR) – 1:41.01 James Guy (GBR) – 1:41.12 Danas Rapsys (LTU) – 1:41.15 David Popovici (ROU) – 1:41.52 Roman Fuchs (FRA) – 1:42.55 Nandor Nemeth (HUN) – 1:42.69 Antonio Djakovic (SUI) – 1:43.13 Matteo Ciampi (ITA) – 1:43.16

CE (25M) – 🏊‍♂️ 200M NAGE LIBRE 🥇 Matthew Richards 🇬🇧 1:41.01

🥈 James Guy 🇬🇧 1:41.12

🥉 Danas Rapsys 🇱🇹 1:41.15

4. David Popovici 🇷🇴 1:42.52

5. Roman Fuchs 🇫🇷 1:42.55 #LENOtopeni2023 #Natation pic.twitter.com/pDbePrcehk — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 9, 2023

WOMEN’S 100 FLY – FINAL

World Record: Maggie MacNeil (CAN) – 54.05 (2022)

European Record: Sarah Sjostrom (SWE) – 54.61 (2014)

SC Euros Record: Sarah Sjostrom (SWE) – 55.00 (2017)

Top 8:

CE (25M) – 🏊‍♀️ 100M PAPILLON 🥇 Louise Hansson 🇸🇪 55.37

🥈 Angelina Köhler 🇩🇪 55.50 NR

🥉 Anna Ntountounaki 🇬🇷 55.98 NR #LENOtopeni2023 #Natation pic.twitter.com/u9G655zbL0 — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 9, 2023

MEN’S 200 BREAST – FINAL

World Record: Kirill Prigoda (RUS) – 2:00.16 (2018)

European Record: Kirill Prigoda (RUS) – 2:00.16 (2018)

SC Euros Record: Marco Koch (GER) – 2:00.53 (2015)

Top 8:

WOMEN’S 200 FREE – SEMIFINALS

World Record: Siobhan Haughey (HGK) – 1:50.31 (2021)

European Record: Sarah Sjostrom (SWE) – 1:50.43 (2017)

SC Euros Record: Federica Pellegrini (ITA) – 1:51.17 (2009)

Top 8:

WOMEN’S 200 IM – FINAL

World Record: Katinka Hosszu (HUN) – 2:01.86 (2014)

European Record: Katinka Hosszu (HUN) – 2:01.86 (2014)

SC Euros Record: Katinka Hosszu (HUN) – 2:02.53 (2015)

Top 8:

CE (25M) – 🏊‍♀️ 200M 4 NAGES 🥇 Abbie Wood 🇬🇧 2:05.58

🥈 Charlotte Bonnet 🇫🇷 2:06.58 RF

🥉 Lena Kreundl 🇦🇹 2:06.89 NR #LENOtopeni2023 #Natation pic.twitter.com/SZPFSUsyt7 — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 9, 2023

MEN’S 50 FLY – FINAL

Top 8:

CE (25M) – 🏊‍♂️ 50M PAPILLON 🥇 Noè Ponti 🇨🇭 21.79 NR

🥈 Szebasztian Szabo 🇭🇺 21.96

🥉 Maxime Grousset 🇫🇷 22.06 RF

4. Jacob Peters 🇬🇧 22.10 NR

5. Stanislas Huille 🇫🇷 22.52 RP #LENOtopeni2023 #Natation

pic.twitter.com/z5m913RZKx — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 9, 2023

MEN’S 100 IM – SEMIFINALS

World Record: Caeleb Dressel (USA) – 49.28 (2020)

European Record: Vlad Morozov (RUS) – 50.26 (2018)

SC Euros Record: Peter Mankoc (SLO) – 50.76 (2009)

Top 8:

WOMEN’S 50 BREAST – SEMIFINALS

World Record: Ruta Meilutyte (LTU) – 28.37

European Record: Ruta Meilutyte (LTU) – 28.37

SC Euros Record: Ruta Meilutyte (LTU) – 29.10

Top 8:

MEN’S 50 BREAST – SEMIFINALS

World Record: Huseyin Sakci (TUR) – 24.95 (2021)

European Record: Huseyin Sakci (TUR) – 24.95 (2021)

SC Euros Record: Ilya Shymanovich (BUL) – 25.25 (2021)

Top 8:

MEN’S 100 FREE – SEMIFINALS

World Record: Kyle Chalmers (AUS) – 44.84 (2021)

European Record: Amaury Leveaux (FRA) – 44.94 (2008)

SC Euros Record: Amaury Leveaux (FRA) – 44.94 (2008)

Top 8:

WOMEN’S 50 FLY – SEMIFINALS

World Record: Therese Alshammar (SWE) – 24.38 (2009)

European Record: Therese Alshammar (SWE) – 24.38 (2009)

SC Euros Record: Sarah Sjostrom (SWE) – 24.50 (2021)

Top 8:

MEN’S 200 BACK – SEMIFINALS

World Record: Mitch Larkin (AUS) – 1:45.63 (2015)

European Record: Arkady Vyatchanin (SRB) – 1:46.11 (2009)

SC Euros Record: Kliment Kolesnikov (RUS) – 1:48.02 (2017)

Top 8:

MIXED 200 FREE RELAY – FINAL

World Record: France – 1:27.33 (2022)

European Record: France – 1:27.33 (2022)

SC Euros Record: Russian Federation – 1:28.31 (2019)

Top 8:

Great Britain – 1:27.75 CR Italy – 1:28.28 France – 1:28.35 Netherlands – 1:29.13 Hungary – 1:30.24 Finland – 1:32.03 Slovakia – 1:32.10 Serbia – 1:32.73