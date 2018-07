USA Jour 2 : Ledecky, Murphy et Prenot dominent ; Baker trouve une égale (Smith)

Micah Sumrall Finds Inspiration in Allison Schmitt (Video) After taking a break post-Rio, she’s made her comeback in full swing, winning by over a second in 2:22.06

Miller, Dressel, Licon Skip Men’s 50 Breast Prelims Olympians Cody Miller and Caeleb Dressel were no-shows for prelims of the men’s 50 breast along with National Teamer Will Licon.

Championnats des USA : Nageurs précoces et débutants tardifs Zachary APPLE, qui a commencé à nager à 16 ans, se retrouve cinq ans plus tard dans le relais 4 fois 100 américain.